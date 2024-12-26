https://1prime.ru/20241226/oreshnik-853890869.html

Путин высказался о повторном применении "Орешника"

Путин высказался о повторном применении "Орешника" - 26.12.2024, ПРАЙМ

Путин высказался о повторном применении "Орешника"

Российская Федерация может вновь применить гиперзвуковой комплекс "Орешник", но пока не спешит, заявил прессе президент Российской Федерации Владимир Путин. | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T20:02+0300

2024-12-26T20:02+0300

2024-12-26T20:04+0300

спецоперация на украине

владимир путин

"орешник"

применение оружия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/15/853005679_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_791d0d35e374654e9802f54c67a18181.jpg

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Российская Федерация может вновь применить гиперзвуковой комплекс "Орешник", но пока не спешит, заявил прессе президент Российской Федерации Владимир Путин."Если нужно будет, и мы увидим, что требуется применение более мощного оружия средней дальности, мы, конечно, его используем. Но мы не спешим", - отметил глава государства.

https://1prime.ru/20241220/putin-853738004.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Применение новейшей ракеты "Орешник" Медведев после заявления Путина о применении новейшей ракеты "Орешник" опубликовал видео и задался вопросом. Это то, чего вы хотели? Что ж, черт возьми, вы это и получили! 2024-12-26T20:02+0300 true PT0M11S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, "орешник", применение оружия