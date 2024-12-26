https://1prime.ru/20241226/oreshnik-853890869.html
Путин высказался о повторном применении "Орешника"
Путин высказался о повторном применении "Орешника" - 26.12.2024, ПРАЙМ
Путин высказался о повторном применении "Орешника"
Российская Федерация может вновь применить гиперзвуковой комплекс "Орешник", но пока не спешит, заявил прессе президент Российской Федерации Владимир Путин. | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T20:02+0300
2024-12-26T20:02+0300
2024-12-26T20:04+0300
спецоперация на украине
владимир путин
"орешник"
применение оружия
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Российская Федерация может вновь применить гиперзвуковой комплекс "Орешник", но пока не спешит, заявил прессе президент Российской Федерации Владимир Путин."Если нужно будет, и мы увидим, что требуется применение более мощного оружия средней дальности, мы, конечно, его используем. Но мы не спешим", - отметил глава государства.
https://1prime.ru/20241220/putin-853738004.html
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Применение новейшей ракеты "Орешник"
Медведев после заявления Путина о применении новейшей ракеты "Орешник" опубликовал видео и задался вопросом. Это то, чего вы хотели? Что ж, черт возьми, вы это и получили!
2024-12-26T20:02+0300
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владимир путин, "орешник", применение оружия
Спецоперация на Украине, Владимир Путин, "Орешник", применение оружия
Путин высказался о повторном применении "Орешника"
Путин: РФ при необходимости может применить "Орешник" снова, но она не спешит
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Российская Федерация может вновь применить гиперзвуковой комплекс "Орешник", но пока не спешит, заявил прессе президент Российской Федерации Владимир Путин.
"Если нужно будет, и мы увидим, что требуется применение более мощного оружия средней дальности, мы, конечно, его используем. Но мы не спешим", - отметил глава государства.
В США раскрыли, какой сигнал Путин послал Западу словами об "Орешнике"