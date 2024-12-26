Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне стали чаще покупать световые гирлянды-нити - 26.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241226/rossijane-853869793.html
Россияне стали чаще покупать световые гирлянды-нити
Россияне стали чаще покупать световые гирлянды-нити - 26.12.2024, ПРАЙМ
Россияне стали чаще покупать световые гирлянды-нити
Спрос на декоративные световые гирлянды-нити у россиян к Новому году вырос на 78%, на гибкие неоновые ленты - на 19%, рассказали РИА Новости в исследовании... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T07:26+0300
2024-12-26T07:26+0300
бизнес
россия
екатеринбург
москва
воронеж
всеинструменты.ру
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853869793.jpg?1735187207
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Спрос на декоративные световые гирлянды-нити у россиян к Новому году вырос на 78%, на гибкие неоновые ленты - на 19%, рассказали РИА Новости в исследовании "ВсеИнструменты.ру". "Самым популярным декоративным элементом для освещения пространства по всей стране стали гирлянды-нити, спрос на них вырос на 78%... На втором месте по популярности оказались гибкие неоновые ленты, спрос на них вырос на 19%", - говорится в исследовании. Отмечается, что в Воронеже и Перми покупатели приобретали гирлянды-нити в 4 раза больше, чем жители по всей России. При этом интерес к этому товару в Екатеринбурге и Омске вырос более чем в два раза. На втором и третьем месте расположились гибкие неоновые ленты (+19%) и гирлянды-бахрома (+15%). Примечательно, что интерес к световым гирляндам-занавесам с начала зимы снизился на 24%. В исследовании также рассказали про спрос на новогодние елки и украшения для них. Так, в Казани продажи искусственных елей выросли в 2,4 раза, в Краснодаре - в 2 раза и в Екатеринбурге - на 50%. В целом заметен спад и россияне с начала зимы интересуются елками на 18% меньше. Абсолютной популярностью пользовались елочные игрушки, например, на гирлянды спрос увеличился почти в 4 раза, на игрушки и фигурки - почти в 2 раза, а интерес к звездам-макушкам вырос на 14% по сравнению с прошлым годом. Если говорить о спросе на новогодний декор для дома, то диско-шары интересовали россиян на 87% больше, электрокамины - на 59% и декоративные свечи - на 48%. Лидером в категории "новогодний декор" стали новогодние настенные венки. Их стали покупать в три раза больше. Кроме этого, в 8 раз выросли продажи тематического постельного белья и искусственных цветов, а также подсвечники - на 38%. Выделяются товары и с отрицательным спросом этой зимой, так, на пледы стали покупать меньше на 4%, товары для сервировки стола - на 31%, аромадиффузоры - на 74%. Абсолютным антилидером по спросу стали тематические статуэтки, их стали покупать на 80% реже.
екатеринбург
москва
воронеж
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, екатеринбург, москва, воронеж, всеинструменты.ру
Бизнес, РОССИЯ, ЕКАТЕРИНБУРГ, МОСКВА, Воронеж, ВсеИнструменты.ру
07:26 26.12.2024
 
Россияне стали чаще покупать световые гирлянды-нити

"ВсеИнструменты.ру": спрос на световые гирлянды-нити у россиян к Новому году вырос на

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Спрос на декоративные световые гирлянды-нити у россиян к Новому году вырос на 78%, на гибкие неоновые ленты - на 19%, рассказали РИА Новости в исследовании "ВсеИнструменты.ру".
"Самым популярным декоративным элементом для освещения пространства по всей стране стали гирлянды-нити, спрос на них вырос на 78%... На втором месте по популярности оказались гибкие неоновые ленты, спрос на них вырос на 19%", - говорится в исследовании.
Отмечается, что в Воронеже и Перми покупатели приобретали гирлянды-нити в 4 раза больше, чем жители по всей России. При этом интерес к этому товару в Екатеринбурге и Омске вырос более чем в два раза. На втором и третьем месте расположились гибкие неоновые ленты (+19%) и гирлянды-бахрома (+15%). Примечательно, что интерес к световым гирляндам-занавесам с начала зимы снизился на 24%.
В исследовании также рассказали про спрос на новогодние елки и украшения для них. Так, в Казани продажи искусственных елей выросли в 2,4 раза, в Краснодаре - в 2 раза и в Екатеринбурге - на 50%. В целом заметен спад и россияне с начала зимы интересуются елками на 18% меньше. Абсолютной популярностью пользовались елочные игрушки, например, на гирлянды спрос увеличился почти в 4 раза, на игрушки и фигурки - почти в 2 раза, а интерес к звездам-макушкам вырос на 14% по сравнению с прошлым годом.
Если говорить о спросе на новогодний декор для дома, то диско-шары интересовали россиян на 87% больше, электрокамины - на 59% и декоративные свечи - на 48%. Лидером в категории "новогодний декор" стали новогодние настенные венки. Их стали покупать в три раза больше. Кроме этого, в 8 раз выросли продажи тематического постельного белья и искусственных цветов, а также подсвечники - на 38%.
Выделяются товары и с отрицательным спросом этой зимой, так, на пледы стали покупать меньше на 4%, товары для сервировки стола - на 31%, аромадиффузоры - на 74%. Абсолютным антилидером по спросу стали тематические статуэтки, их стали покупать на 80% реже.
 
БизнесРОССИЯЕКАТЕРИНБУРГМОСКВАВоронежВсеИнструменты.ру
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала