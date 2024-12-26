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Россияне стали чаще покупать световые гирлянды-нити

Россияне стали чаще покупать световые гирлянды-нити - 26.12.2024, ПРАЙМ

Россияне стали чаще покупать световые гирлянды-нити

Спрос на декоративные световые гирлянды-нити у россиян к Новому году вырос на 78%, на гибкие неоновые ленты - на 19%, рассказали РИА Новости в исследовании... | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T07:26+0300

2024-12-26T07:26+0300

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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Спрос на декоративные световые гирлянды-нити у россиян к Новому году вырос на 78%, на гибкие неоновые ленты - на 19%, рассказали РИА Новости в исследовании "ВсеИнструменты.ру". "Самым популярным декоративным элементом для освещения пространства по всей стране стали гирлянды-нити, спрос на них вырос на 78%... На втором месте по популярности оказались гибкие неоновые ленты, спрос на них вырос на 19%", - говорится в исследовании. Отмечается, что в Воронеже и Перми покупатели приобретали гирлянды-нити в 4 раза больше, чем жители по всей России. При этом интерес к этому товару в Екатеринбурге и Омске вырос более чем в два раза. На втором и третьем месте расположились гибкие неоновые ленты (+19%) и гирлянды-бахрома (+15%). Примечательно, что интерес к световым гирляндам-занавесам с начала зимы снизился на 24%. В исследовании также рассказали про спрос на новогодние елки и украшения для них. Так, в Казани продажи искусственных елей выросли в 2,4 раза, в Краснодаре - в 2 раза и в Екатеринбурге - на 50%. В целом заметен спад и россияне с начала зимы интересуются елками на 18% меньше. Абсолютной популярностью пользовались елочные игрушки, например, на гирлянды спрос увеличился почти в 4 раза, на игрушки и фигурки - почти в 2 раза, а интерес к звездам-макушкам вырос на 14% по сравнению с прошлым годом. Если говорить о спросе на новогодний декор для дома, то диско-шары интересовали россиян на 87% больше, электрокамины - на 59% и декоративные свечи - на 48%. Лидером в категории "новогодний декор" стали новогодние настенные венки. Их стали покупать в три раза больше. Кроме этого, в 8 раз выросли продажи тематического постельного белья и искусственных цветов, а также подсвечники - на 38%. Выделяются товары и с отрицательным спросом этой зимой, так, на пледы стали покупать меньше на 4%, товары для сервировки стола - на 31%, аромадиффузоры - на 74%. Абсолютным антилидером по спросу стали тематические статуэтки, их стали покупать на 80% реже.

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