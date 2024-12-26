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В США рассказали о стратегии Запада по Украине
В США рассказали о стратегии Запада по Украине - 26.12.2024, ПРАЙМ
В США рассказали о стратегии Запада по Украине
Запад не в состоянии предложить России реальное и устойчивое разрешение конфликта на Украине, так как его политика направлена на поддержание собственного... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T09:41+0300
2024-12-26T09:41+0300
2024-12-26T09:41+0300
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ВАШИНГТОН, 26 дек – ПРАЙМ. Запад не в состоянии предложить России реальное и устойчивое разрешение конфликта на Украине, так как его политика направлена на поддержание собственного влияния в Европе и подготовку к новым противостояниям. Об этом заявил в интервью РИА Новости отставной американский дипломат Джим Джатрас. Так, он сообщил, что возможность улучшения отношений есть, но нужно проанализировать одну ситуацию. П его словам, когда Уинстон Черчилль стал британским премьером, он сказал, что пришел к власти не для того, чтобы наблюдать за распадом Британской империи. Точно так же и Трамп не стал президентом, чтобы управлять упадком Соединенных Штатов. Джатрас уточнил, что его цель - избежать поражения на Украине и заморозить конфликт.По его словам, США хотят предотвратить полный распад Украины, который стал бы катастрофой для НАТО и мог бы привести к его разложению. "Они не могут себе этого позволить, так как имеют другие цели: они хотят атаковать Иран, затем перейти к конфликту с Китаем. Поэтому их стратегия такова: "Давайте заморозим Украину, избежим полного поражения, заявим, что мы якобы победили, и перейдем к другим фронтам", - добавил он. Джатрас подчеркнул, что дальнейшие события зависят от позиции России. По его словам, российский лидер Владимир Путин, зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев и другие российские лидеры ясно заявили, что не хотят еще одного перемирия или соглашения, подобного Минским, которое Запад все равно не выполнит. Тем не менее, экс-дипломат считает, что Запад не способен предложить такое решение. По его словам, Вашингтон просто не в состоянии этого сделать, так как мог бы потерять свою роль 'палача' в Европе. Джатрас также отметил, что Россия, вероятно, столкнется с предложением очередного соглашения, аналогичного Минску-3 или обновленной версии договоренностей в Стамбуле.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Путин
В США рассказали о стратегии Запада по Украине
Экс-дипломат Джатрас: Запад не может предложить России урегулирование на Украине
ВАШИНГТОН, 26 дек – ПРАЙМ. Запад не в состоянии предложить России реальное и устойчивое разрешение конфликта на Украине, так как его политика направлена на поддержание собственного влияния в Европе и подготовку к новым противостояниям. Об этом заявил в интервью РИА Новости отставной американский дипломат Джим Джатрас.
Так, он сообщил, что возможность улучшения отношений есть, но нужно проанализировать одну ситуацию. П его словам, когда Уинстон Черчилль стал британским премьером, он сказал, что пришел к власти не для того, чтобы наблюдать за распадом Британской империи. Точно так же и Трамп не стал президентом, чтобы управлять упадком Соединенных Штатов. Джатрас уточнил, что его цель - избежать поражения на Украине и заморозить конфликт.
По его словам, США хотят предотвратить полный распад Украины, который стал бы катастрофой для НАТО и мог бы привести к его разложению.
В Кремле ответили на вопрос о возможном диалоге Трампа с Путиным
"Они не могут себе этого позволить, так как имеют другие цели: они хотят атаковать Иран, затем перейти к конфликту с Китаем. Поэтому их стратегия такова: "Давайте заморозим Украину, избежим полного поражения, заявим, что мы якобы победили, и перейдем к другим фронтам", - добавил он.
Джатрас подчеркнул, что дальнейшие события зависят от позиции России. По его словам, российский лидер Владимир Путин, зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев и другие российские лидеры ясно заявили, что не хотят еще одного перемирия или соглашения, подобного Минским, которое Запад все равно не выполнит.
Тем не менее, экс-дипломат считает, что Запад не способен предложить такое решение. По его словам, Вашингтон просто не в состоянии этого сделать, так как мог бы потерять свою роль 'палача' в Европе.
Джатрас также отметил, что Россия, вероятно, столкнется с предложением очередного соглашения, аналогичного Минску-3 или обновленной версии договоренностей в Стамбуле.