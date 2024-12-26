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Суд приостановил работу нефтеперерабатывающего завода в Приамурье
Суд приостановил работу нефтеперерабатывающего завода в Приамурье - 26.12.2024, ПРАЙМ
Суд приостановил работу нефтеперерабатывающего завода в Приамурье
Суд приостановил работу НПЗ в Бурейском районе Приамурья на 90 суток из-за грубых нарушений промышленной безопасности, сообщает объединенная пресс-служба судов... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T07:14+0300
2024-12-26T07:14+0300
2024-12-26T07:14+0300
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 дек - ПРАЙМ. Суд приостановил работу НПЗ в Бурейском районе Приамурья на 90 суток из-за грубых нарушений промышленной безопасности, сообщает объединенная пресс-служба судов Амурской области.
Дальневосточное управление Ростехнадзора ранее в декабре 2024 года в ходе проверки выявило на предприятии многочисленные нарушения обязательных требований в области промышленной безопасности на опасных производственных объектах: технологические трубопроводы использовались без паспортов, не были обеспечены безопасные условия эксплуатации, контроль за работой трубопроводов. Кроме того, работников не обучали действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, не было проверок состояния промышленной безопасности, что могло привести к непредвиденным ситуациям.
"Бурейский районный суд признал ООО "Бурейский НПЗ" виновным в совершении правонарушения и приостановил его деятельность на 90 суток", - говорится в сообщении.
В суде представитель юрлица признал вину в совершении административного правонарушения.
Ранее проверка Благовещенской межрайонной природоохранной прокуратуры выявила серьезные нарушения в работе нефтеперерабатывающего завода в Бурейском районе Приамурья, где при производстве в атмосферу выбрасывались вредные вещества. Кроме того, выявлены нарушения при предоставлении и использовании земельного участка, постановке на учет нефтеперегонной установки в качестве объекта капитального строительства. Природоохранный прокурор подал иск в Бурейский районный суд о расторжении договора аренды и освобождении земельного участка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщала Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.
В информационный центр СК России ранее поступило обращение о том, что более десяти лет рядом с поселком Новобурейский и селом Николаевка функционирует нефтеперерабатывающий завод, который систематически выбрасывает в воздух токсичные вещества. Местные жители задыхаются от едких испарений. Несмотря на жалобы и выявленные нарушения в работе предприятия, меры не принимались. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку.
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россия, нефть, приамурье, амурская область, александр бастрыкин, ск рф, нпз, ростехнадзор
РОССИЯ, Нефть, Экономика, Приамурье, Амурская область, Александр Бастрыкин, СК РФ, НПЗ, Ростехнадзор
Суд приостановил работу нефтеперерабатывающего завода в Приамурье
Суд приостановил работу НПЗ в Бурейском районе Приамурья из-за нарушений промбезопасности
БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 дек - ПРАЙМ. Суд приостановил работу НПЗ в Бурейском районе Приамурья на 90 суток из-за грубых нарушений промышленной безопасности, сообщает объединенная пресс-служба судов Амурской области.
Дальневосточное управление Ростехнадзора ранее в декабре 2024 года в ходе проверки выявило на предприятии многочисленные нарушения обязательных требований в области промышленной безопасности на опасных производственных объектах: технологические трубопроводы использовались без паспортов, не были обеспечены безопасные условия эксплуатации, контроль за работой трубопроводов. Кроме того, работников не обучали действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, не было проверок состояния промышленной безопасности, что могло привести к непредвиденным ситуациям.
"Бурейский районный суд признал ООО "Бурейский НПЗ" виновным в совершении правонарушения и приостановил его деятельность на 90 суток", - говорится в сообщении.
В суде представитель юрлица признал вину в совершении административного правонарушения.
Ранее проверка Благовещенской межрайонной природоохранной прокуратуры выявила серьезные нарушения в работе нефтеперерабатывающего завода в Бурейском районе Приамурья, где при производстве в атмосферу выбрасывались вредные вещества. Кроме того, выявлены нарушения при предоставлении и использовании земельного участка, постановке на учет нефтеперегонной установки в качестве объекта капитального строительства. Природоохранный прокурор подал иск в Бурейский районный суд о расторжении договора аренды и освобождении земельного участка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщала Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.
В информационный центр СК России ранее поступило обращение о том, что более десяти лет рядом с поселком Новобурейский и селом Николаевка функционирует нефтеперерабатывающий завод, который систематически выбрасывает в воздух токсичные вещества. Местные жители задыхаются от едких испарений. Несмотря на жалобы и выявленные нарушения в работе предприятия, меры не принимались. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку.