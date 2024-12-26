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"Готовят удары". Раскрыты вероятные планы ВСУ на начало 2025 года - 26.12.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241226/svo-853884638.html
"Готовят удары". Раскрыты вероятные планы ВСУ на начало 2025 года
"Готовят удары". Раскрыты вероятные планы ВСУ на начало 2025 года - 26.12.2024, ПРАЙМ
"Готовят удары". Раскрыты вероятные планы ВСУ на начало 2025 года
В начале 2025 года украинской армии наверняка потребуется укрепить свои позиции в Курской области, а кроме того, Киев готовит наступательные операции на южные... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T15:42+0300
2024-12-26T15:44+0300
спецоперация на украине
всу
экспертное мнение
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. В начале 2025 года украинской армии наверняка потребуется укрепить свои позиции в Курской области, а кроме того, Киев готовит наступательные операции на южные регионы Российской Федерации. Такой прогноз в эфире телеканала "Мир Белогорья" сделал военный эксперт, полковник в отставке Геннадий Алехин.По его оценке, в январе будущего года ВСУ могут попытаться укрепить свои позиции в Суджанском районе Курской области. А кроме того, Алехин считает, что в настоящий момент украинское командование готовит удары по Крыму, а также по Херсонской и Запорожской областям, которые также могут быть нанесены в начале года."Это не означает, что Белгород может спать спокойно и не проявлять бдительность", - предупреждает эксперт. Конечно, вторжение на Белгородчину, по его мнению, маловероятно - раз ВСУ используют резервы на харьковском направлении, то "вряд ли они предпримут какие-то наступательные действия на Белгород". Тем не менее, противник "все же будет продолжать обстреливать этот регион" - и это угроза, как считает эксперт, будет сохранятся, "пока линия фронта в районе Волчанска, Липцов, Слатино и Золочево не станет стабильной, над чем уже работают российские военные". "Я думаю, уходящий год и январь-февраль 2025 года будут непростыми, тяжелыми на линии боевого соприкосновения", - подытожил Алехин."Так что спокойствие нам не предстоит. Я думаю, уходящий год и январь—февраль 2025 года будут непростыми, тяжелыми на линии боевого соприкосновения", закончил свою мысль Алехин.
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всу, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, ВСУ, экспертное мнение
15:42 26.12.2024 (обновлено: 15:44 26.12.2024)
 
"Готовят удары". Раскрыты вероятные планы ВСУ на начало 2025 года

Эксперт Алехин: в начале года ВСУ попытаются укрепить свои позиции под Суджей

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинские военные
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. В начале 2025 года украинской армии наверняка потребуется укрепить свои позиции в Курской области, а кроме того, Киев готовит наступательные операции на южные регионы Российской Федерации. Такой прогноз в эфире телеканала "Мир Белогорья" сделал военный эксперт, полковник в отставке Геннадий Алехин.
По его оценке, в январе будущего года ВСУ могут попытаться укрепить свои позиции в Суджанском районе Курской области. А кроме того, Алехин считает, что в настоящий момент украинское командование готовит удары по Крыму, а также по Херсонской и Запорожской областям, которые также могут быть нанесены в начале года.
"Это не означает, что Белгород может спать спокойно и не проявлять бдительность", - предупреждает эксперт. Конечно, вторжение на Белгородчину, по его мнению, маловероятно - раз ВСУ используют резервы на харьковском направлении, то "вряд ли они предпримут какие-то наступательные действия на Белгород". Тем не менее, противник "все же будет продолжать обстреливать этот регион" - и это угроза, как считает эксперт, будет сохранятся, "пока линия фронта в районе Волчанска, Липцов, Слатино и Золочево не станет стабильной, над чем уже работают российские военные".
"Я думаю, уходящий год и январь-февраль 2025 года будут непростыми, тяжелыми на линии боевого соприкосновения", - подытожил Алехин.
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"Так что спокойствие нам не предстоит. Я думаю, уходящий год и январь—февраль 2025 года будут непростыми, тяжелыми на линии боевого соприкосновения", закончил свою мысль Алехин.
 
Спецоперация на УкраинеВСУэкспертное мнение
 
 
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