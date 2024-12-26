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"В этом не видно смысла". На Западе перестали понимать действия ВСУ
"В этом не видно смысла". На Западе перестали понимать действия ВСУ - 26.12.2024, ПРАЙМ
"В этом не видно смысла". На Западе перестали понимать действия ВСУ
Формирования Вооруженных сил Украины терпят катастрофическое поражение в Курской области. Такое мнение в своем Youtube-канале высказал британский военный... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T16:16+0300
2024-12-26T16:16+0300
2024-12-26T16:17+0300
спецоперация на украине
всу
курская область
экспертное мнение
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Формирования Вооруженных сил Украины терпят катастрофическое поражение в Курской области. Такое мнение в своем Youtube-канале высказал британский военный эксперт Александр Меркурис."Мне все больше кажется, что у украинцев разыгрывается катастрофа на курском выступе в районе Суджи", - отметил эксперт, после чего назвал ситуацию, в которой оказались украинские части в Курской области, "невероятно мрачной".По его оценке, украинские военные под Курском все более деморализуются в преддверии возможных сражений за Суджу, и над лучшими подразделениями ВСУ нависает угроза окружения под Суджей."Стоит ли так упорно бороться за эти позиции?" - задается сокраментальным вопросом Меркурис. Лучший ответ на этот вопрос, по его мнению, могут дать "украинский Генштаб, Зеленский, Сырский". А затем британский эксперт признается: "Я не вижу в этом совершенно никакого смысла".
https://1prime.ru/20241219/putin-853702706.html
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всу, курская область, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, ВСУ, Курская область, экспертное мнение
"В этом не видно смысла". На Западе перестали понимать действия ВСУ
Меркурис заявил о мрачной ситуации для ВСУ в Курской области
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ.
Формирования Вооруженных сил Украины терпят катастрофическое поражение в Курской области. Такое мнение в своем Youtube-канале
высказал британский военный эксперт Александр Меркурис.
"Мне все больше кажется, что у украинцев разыгрывается катастрофа на курском выступе в районе Суджи", - отметил эксперт, после чего назвал ситуацию, в которой оказались украинские части в Курской области, "невероятно мрачной".
По его оценке, украинские военные под Курском все более деморализуются в преддверии возможных сражений за Суджу, и над лучшими подразделениями ВСУ нависает угроза окружения под Суджей.
Россия выбьет ВСУ с территории Курской области, заявил Путин
"Стоит ли так упорно бороться за эти позиции?" - задается сокраментальным вопросом Меркурис. Лучший ответ на этот вопрос, по его мнению, могут дать "украинский Генштаб, Зеленский, Сырский". А затем британский эксперт признается: "Я не вижу в этом совершенно никакого смысла".