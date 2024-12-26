https://1prime.ru/20241226/svo-853885683.html

"В этом не видно смысла". На Западе перестали понимать действия ВСУ

"В этом не видно смысла". На Западе перестали понимать действия ВСУ - 26.12.2024, ПРАЙМ

"В этом не видно смысла". На Западе перестали понимать действия ВСУ

Формирования Вооруженных сил Украины терпят катастрофическое поражение в Курской области. Такое мнение в своем Youtube-канале высказал британский военный... | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T16:16+0300

2024-12-26T16:16+0300

2024-12-26T16:17+0300

спецоперация на украине

всу

курская область

экспертное мнение

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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Формирования Вооруженных сил Украины терпят катастрофическое поражение в Курской области. Такое мнение в своем Youtube-канале высказал британский военный эксперт Александр Меркурис."Мне все больше кажется, что у украинцев разыгрывается катастрофа на курском выступе в районе Суджи", - отметил эксперт, после чего назвал ситуацию, в которой оказались украинские части в Курской области, "невероятно мрачной".По его оценке, украинские военные под Курском все более деморализуются в преддверии возможных сражений за Суджу, и над лучшими подразделениями ВСУ нависает угроза окружения под Суджей."Стоит ли так упорно бороться за эти позиции?" - задается сокраментальным вопросом Меркурис. Лучший ответ на этот вопрос, по его мнению, могут дать "украинский Генштаб, Зеленский, Сырский". А затем британский эксперт признается: "Я не вижу в этом совершенно никакого смысла".

https://1prime.ru/20241219/putin-853702706.html

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всу, курская область, экспертное мнение