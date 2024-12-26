Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"В этом не видно смысла". На Западе перестали понимать действия ВСУ - 26.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241226/svo-853885683.html
"В этом не видно смысла". На Западе перестали понимать действия ВСУ
"В этом не видно смысла". На Западе перестали понимать действия ВСУ - 26.12.2024, ПРАЙМ
"В этом не видно смысла". На Западе перестали понимать действия ВСУ
Формирования Вооруженных сил Украины терпят катастрофическое поражение в Курской области. Такое мнение в своем Youtube-канале высказал британский военный... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T16:16+0300
2024-12-26T16:17+0300
спецоперация на украине
всу
курская область
экспертное мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/07/850723223_4:0:1688:947_1920x0_80_0_0_9cb56970cdafd271f54b591368cb0ecb.jpg
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Формирования Вооруженных сил Украины терпят катастрофическое поражение в Курской области. Такое мнение в своем Youtube-канале высказал британский военный эксперт Александр Меркурис."Мне все больше кажется, что у украинцев разыгрывается катастрофа на курском выступе в районе Суджи", - отметил эксперт, после чего назвал ситуацию, в которой оказались украинские части в Курской области, "невероятно мрачной".По его оценке, украинские военные под Курском все более деморализуются в преддверии возможных сражений за Суджу, и над лучшими подразделениями ВСУ нависает угроза окружения под Суджей."Стоит ли так упорно бороться за эти позиции?" - задается сокраментальным вопросом Меркурис. Лучший ответ на этот вопрос, по его мнению, могут дать "украинский Генштаб, Зеленский, Сырский". А затем британский эксперт признается: "Я не вижу в этом совершенно никакого смысла".
https://1prime.ru/20241219/putin-853702706.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/07/850723223_214:0:1477:947_1920x0_80_0_0_7701155ff93daefe75ec7938a0285a5d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
всу, курская область, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, ВСУ, Курская область, экспертное мнение
16:16 26.12.2024 (обновлено: 16:17 26.12.2024)
 
"В этом не видно смысла". На Западе перестали понимать действия ВСУ

Меркурис заявил о мрачной ситуации для ВСУ в Курской области

© Фото : Минобороны РФКадр поражения военной техники ВСУ на границе Курской области. Скриншот видео
Кадр поражения военной техники ВСУ на границе Курской области. Скриншот видео - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2024
© Фото : Минобороны РФ
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Формирования Вооруженных сил Украины терпят катастрофическое поражение в Курской области. Такое мнение в своем Youtube-канале высказал британский военный эксперт Александр Меркурис.
"Мне все больше кажется, что у украинцев разыгрывается катастрофа на курском выступе в районе Суджи", - отметил эксперт, после чего назвал ситуацию, в которой оказались украинские части в Курской области, "невероятно мрачной".
По его оценке, украинские военные под Курском все более деморализуются в преддверии возможных сражений за Суджу, и над лучшими подразделениями ВСУ нависает угроза окружения под Суджей.
Итоги 2024 года с Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2024
Россия выбьет ВСУ с территории Курской области, заявил Путин
19 декабря, 13:01
"Стоит ли так упорно бороться за эти позиции?" - задается сокраментальным вопросом Меркурис. Лучший ответ на этот вопрос, по его мнению, могут дать "украинский Генштаб, Зеленский, Сырский". А затем британский эксперт признается: "Я не вижу в этом совершенно никакого смысла".
 
Спецоперация на УкраинеВСУКурская областьэкспертное мнение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала