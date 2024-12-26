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Деятельность ЕАЭС помогает расширять торговлю, заявил Путин
Деятельность ЕАЭС помогает расширять торговлю, заявил Путин - 26.12.2024, ПРАЙМ
Деятельность ЕАЭС помогает расширять торговлю, заявил Путин
Деятельность Евразийского экономического совета (ЕАЭС) способствует расширению торговли и углублению кооперационных связей, а также обеспечивает стабильный рост | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T13:57+0300
2024-12-26T13:57+0300
2024-12-26T13:57+0300
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Деятельность Евразийского экономического совета (ЕАЭС) способствует расширению торговли и углублению кооперационных связей, а также обеспечивает стабильный рост экономик в регионе, заявил президент России Владимир Путин."Деятельность Евразийского союза способствует расширению торговли и инвестиционных обменов, наращиванию деловых контактов, углублению кооперационных связей, а главное - интеграционное взаимодействие приносит реальную выгоду каждому из участников нашего объединения", - подчеркнул глава государства.Путин также отметил, что интеграционное взаимодействие, осуществляемое ЕАЭС, приносит реальную пользу каждому члену союза, способствует повышению качества жизни и благосостояния граждан.
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россия, владимир путин, еаэс
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, ЕАЭС
Деятельность ЕАЭС помогает расширять торговлю, заявил Путин
Путин: деятельность ЕАЭС помогает расширять торговлю и кооперационные связи
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Деятельность Евразийского экономического совета (ЕАЭС) способствует расширению торговли и углублению кооперационных связей, а также обеспечивает стабильный рост экономик в регионе, заявил президент России Владимир Путин.
"Деятельность Евразийского союза способствует расширению торговли и инвестиционных обменов, наращиванию деловых контактов, углублению кооперационных связей, а главное - интеграционное взаимодействие приносит реальную выгоду каждому из участников нашего объединения", - подчеркнул глава государства.
Путин также отметил, что интеграционное взаимодействие, осуществляемое ЕАЭС, приносит реальную пользу каждому члену союза, способствует повышению качества жизни и благосостояния граждан.
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