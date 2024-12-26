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Эксперт рассказал, каким могут быть переговоры по Украине

Эксперт рассказал, каким могут быть переговоры по Украине - 26.12.2024, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, каким могут быть переговоры по Украине

Переговорный процесс по Украине, по словам военно-политического эксперта Яна Гагина, несомненно состоится, однако он будет сложным. Гагин сообщил в интервью РИА | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T08:59+0300

2024-12-26T08:59+0300

2024-12-26T08:59+0300

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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Переговорный процесс по Украине, по словам военно-политического эксперта Яна Гагина, несомненно состоится, однако он будет сложным. Гагин сообщил в интервью РИА Новости, что России нужен постоянный мир, а не временное перемирие. "Переговоры, я уверен, они будут. Легкими они не станут. Насколько получится говорить с (Владимиром) Зеленским в данный момент я (сказать – ред.) затрудняюсь, потому что он не является сейчас президентом Украины юридически", - отметил эксперт. По мнению Гагина, если мирные переговоры состоятся, они не должны стать повторением "минских соглашений". Он упомянул слова российского президента Владимира Путина о том, что России нужен не временный мир, а постоянный, с надежными гарантиями для наших стран.Эксперт также отметил, что США и страны НАТО устали от оказания военной помощи Украине и от антироссийских санкций, которые негативно сказываются и на них самих. "Североатлантический альянс вместе с США настолько подустали от помощи Украине - это и военная, это и финансовая помощь народа стран НАТО и Евросоюза… Прежде всего они устали от тех санкций, которые им пришлось ввести в отношении РФ. То есть они потеряли больше. И действительно, всё идёт к миру", - прокомментировал Гагин. Он добавил, что переговоры могут начаться не раньше, чем вновь избранный глава Белого дома Дональд Трамп вступит в должность президента США. По словам эксперта, для Трампа крайне важно зарекомендовать себя как миротворца и предпринять значимые шаги в начале своего срока.Ранее российский лидер, отвечая на вопрос о возможных мирных переговорах, напомнил, что Россия не раз соглашалась на мирные инициативы, но Украина отказывалась. Он отметил, что России нужен прочный мир с надежными гарантиями безопасности для страны и ее граждан, а временное перемирие позволит Киеву укрепить свои силы.

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россия, украина, сша, запад, нато