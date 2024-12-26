https://1prime.ru/20241226/ukraina-853871819.html
На Украине сделали серьезное заявление о России
На Украине сделали серьезное заявление о России - 26.12.2024, ПРАЙМ
На Украине сделали серьезное заявление о России
Еще до начала украинского вопроса Киев предупреждали, что нельзя провоцировать Россию. Об этом написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале. | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T09:14+0300
2024-12-26T09:14+0300
2024-12-26T09:26+0300
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МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Еще до начала украинского вопроса Киев предупреждали, что нельзя провоцировать Россию. Об этом написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.По его словам, Киев, вопреки всем предостережениям, продолжать углублять сотрудничество с Североатлантическим альянсом, проводить с ним взаимные учения, а также размещать на своей территории оборонительные ракетные комплексы.Украинский парламентарий также уточнил, что Украина должна стать свободным, внеблоковым государством. По его словам, украинские "спикеры, умники, политиканы родную мать готовы продать…"Ранее российский лидер Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможных мирных переговорах, напомнил, что Москва не раз соглашалась на мирные инициативы, но Украина отказывалась.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://1prime.ru/20241225/lavrov-853857348.html
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россия, украина, владимир путин, запад
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Путин, ЗАПАД
На Украине сделали серьезное заявление о России
Нардеп Дмитрук: Украину предупреждали, что нельзя провоцировать Россию
МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Еще до начала украинского вопроса Киев предупреждали, что нельзя провоцировать Россию. Об этом написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
По его словам, Киев, вопреки всем предостережениям, продолжать углублять сотрудничество с Североатлантическим альянсом, проводить с ним взаимные учения, а также размещать на своей территории оборонительные ракетные комплексы.
Украинский парламентарий также уточнил, что Украина должна стать свободным, внеблоковым государством. По его словам, украинские "спикеры, умники, политиканы родную мать готовы продать…"
Ранее российский лидер Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможных мирных переговорах, напомнил, что Москва не раз соглашалась на мирные инициативы, но Украина отказывалась.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Россию не устроит перемирие на Украине, заявил Лавров