https://1prime.ru/20241226/ukraina-853877936.html
В США обозначили главную причину конфликта на Украине
В США обозначили главную причину конфликта на Украине - 26.12.2024, ПРАЙМ
В США обозначили главную причину конфликта на Украине
Главной причиной эскалации конфликта на Украине стало решение Запада превратить Украину в свой бастион на границах с Россией. Такое заявление в беседе с... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T12:20+0300
2024-12-26T12:20+0300
2024-12-26T12:20+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Главной причиной эскалации конфликта на Украине стало решение Запада превратить Украину в свой бастион на границах с Россией. Такое заявление в беседе с испанской газете Mundo сделал профессор из США Джон Миршаймер."НАТО расширялась в восточном направлении, пока не достигла критической точки для России - Украины... Основной причиной этой войны является решение США и их европейских союзников превратить Украину в бастион Запада на российских границах", - заявил он изданию.В то же время Миршаймер сообщил, что российский президент Владимир Путин предпринимал попытки предотвратить конфликт с Украиной и западными государствами. По его словам, удивительным является то, что "как мало Запад сделал для того, чтобы поговорить с русскими".Кроме того, Миршаймеру задали вопрос, почему западные государства не захотели вести переговоры с российской стороной. В ответ на него он заявил, что Запад думал, что "выиграет эту войну", поэтому и снабжал Украину вооружением с 2014 года.Профессор резюмировал, что Россия всегда хотела соглашения, а переговоры продвигались, пока США и Великобритания не сказали украинцам отказаться от участия в них.
https://1prime.ru/20241226/ukraina-853874609.html
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россия, украина, запад, сша
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД, США
В США обозначили главную причину конфликта на Украине
Профессор Миршаймер: США превратили Украину в свой бастион на границах с Россией
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Главной причиной эскалации конфликта на Украине стало решение Запада превратить Украину в свой бастион на границах с Россией. Такое заявление в беседе с испанской газете Mundo сделал профессор из США Джон Миршаймер.
"НАТО расширялась в восточном направлении, пока не достигла критической точки для России - Украины... Основной причиной этой войны является решение США и их европейских союзников превратить Украину в бастион Запада на российских границах", - заявил он изданию.
В то же время Миршаймер сообщил, что российский президент Владимир Путин предпринимал попытки предотвратить конфликт с Украиной и западными государствами. По его словам, удивительным является то, что "как мало Запад сделал для того, чтобы поговорить с русскими".
Кроме того, Миршаймеру задали вопрос, почему западные государства не захотели вести переговоры с российской стороной. В ответ на него он заявил, что Запад думал, что "выиграет эту войну", поэтому и снабжал Украину вооружением с 2014 года.
Профессор резюмировал, что Россия всегда хотела соглашения, а переговоры продвигались, пока США и Великобритания не сказали украинцам отказаться от участия в них.
На Украине ответили на дерзкий выпад экс-посла США в адрес России