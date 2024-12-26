https://1prime.ru/20241226/ukraina-853877936.html

В США обозначили главную причину конфликта на Украине

В США обозначили главную причину конфликта на Украине - 26.12.2024, ПРАЙМ

В США обозначили главную причину конфликта на Украине

Главной причиной эскалации конфликта на Украине стало решение Запада превратить Украину в свой бастион на границах с Россией. Такое заявление в беседе с... | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T12:20+0300

2024-12-26T12:20+0300

2024-12-26T12:20+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Главной причиной эскалации конфликта на Украине стало решение Запада превратить Украину в свой бастион на границах с Россией. Такое заявление в беседе с испанской газете Mundo сделал профессор из США Джон Миршаймер."НАТО расширялась в восточном направлении, пока не достигла критической точки для России - Украины... Основной причиной этой войны является решение США и их европейских союзников превратить Украину в бастион Запада на российских границах", - заявил он изданию.В то же время Миршаймер сообщил, что российский президент Владимир Путин предпринимал попытки предотвратить конфликт с Украиной и западными государствами. По его словам, удивительным является то, что "как мало Запад сделал для того, чтобы поговорить с русскими".Кроме того, Миршаймеру задали вопрос, почему западные государства не захотели вести переговоры с российской стороной. В ответ на него он заявил, что Запад думал, что "выиграет эту войну", поэтому и снабжал Украину вооружением с 2014 года.Профессор резюмировал, что Россия всегда хотела соглашения, а переговоры продвигались, пока США и Великобритания не сказали украинцам отказаться от участия в них.

https://1prime.ru/20241226/ukraina-853874609.html

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россия, украина, запад, сша