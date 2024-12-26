https://1prime.ru/20241226/ukraina-853883892.html

Депутат раскритиковал предложения Франции по украинскому вопросу

Депутат раскритиковал предложения Франции по украинскому вопросу - 26.12.2024, ПРАЙМ

Депутат раскритиковал предложения Франции по украинскому вопросу

Депутат Госдумы Амир Хамитов прокомментировал предложения Франции касательно Украины, указав на лицемерие европейских политиков и их двойные стандарты. | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T15:11+0300

2024-12-26T15:11+0300

2024-12-26T15:11+0300

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украина

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МОСКВА, 26 дек – ПРАЙМ. Депутат Госдумы Амир Хамитов прокомментировал предложения Франции касательно Украины, указав на лицемерие европейских политиков и их двойные стандарты. Ранее Сергей Лавров, министр иностранных дел России, рассказал, что французские власти через закрытые каналы направляли российской стороне предложения о диалоге по украинскому конфликту, при этом не привлекая Киев. В этой связи парламентарий отметил, что эти предложения являются очередным доказательством лицемерия Запада. По его словам, упреки в неискренности намерений и двуличности этим европейским деятелям неплохо было бы адресовать себе самим."Иначе можно навсегда остаться в мировой истории не как "представители европейской цивилизации", которыми они так любят себя называть, а всего лишь как лицемерные лягушатники", - высказался Хамитов в беседе с агентством РИА Новости. Он также отметил, что европейские политики не раз утверждали, что не собираются отступать от принципа 'Ни слова об Украине без Украины', но теперь оказывается, что внешняя картина и реальность внутренней политики кардинально отличаются. Хамитов резюмировал, что Россия всегда готова выслушать мирные предложения, если они существуют, и всегда выступает за дипломатическое разрешение конфликтов. Однако он задался вопросом, как можно воспринимать всерьез предложения, которые противоречат официальной позиции их инициаторов?

https://1prime.ru/20241226/peregovory-853875585.html

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