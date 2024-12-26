https://1prime.ru/20241226/ukraina-853891002.html

Путин раскрыл, что предлагал Байден в отношении Украины и НАТО в 2021 году

Путин раскрыл, что предлагал Байден в отношении Украины и НАТО в 2021 году - 26.12.2024, ПРАЙМ

Путин раскрыл, что предлагал Байден в отношении Украины и НАТО в 2021 году

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что президент Соединенных Штатов Джо Байден в 2021 году предлагал ему отложить принятие Украины в Североатлантический... | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T20:13+0300

2024-12-26T20:13+0300

2024-12-26T20:53+0300

политика

джо байден

украина

нато

владимир путин

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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что президент Соединенных Штатов Джо Байден в 2021 году предлагал ему отложить принятие Украины в Североатлантический альянс.По словам российского лидера, Байден еще в 2021 году "предложил именно это - отсрочить принятие Украины в НАТО на 10-15 лет, потому что она пока не готова". "Я резонно ответил: "Да, она сегодня не готова. Вы ее подготовите и примите", - поделился глава государства.При этом он отметил, что не знает о планах насчет Украины и Североатлантического альянса формирующейся команды избранного президента Соединенных Штатов" Дональда Трампа.

https://1prime.ru/20241225/ukraina-853844415.html

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джо байден, украина, нато, владимир путин