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Путин раскрыл, что предлагал Байден в отношении Украины и НАТО в 2021 году - 26.12.2024, ПРАЙМ
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Путин раскрыл, что предлагал Байден в отношении Украины и НАТО в 2021 году
Путин раскрыл, что предлагал Байден в отношении Украины и НАТО в 2021 году - 26.12.2024, ПРАЙМ
Путин раскрыл, что предлагал Байден в отношении Украины и НАТО в 2021 году
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что президент Соединенных Штатов Джо Байден в 2021 году предлагал ему отложить принятие Украины в Североатлантический... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T20:13+0300
2024-12-26T20:53+0300
политика
джо байден
украина
нато
владимир путин
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что президент Соединенных Штатов Джо Байден в 2021 году предлагал ему отложить принятие Украины в Североатлантический альянс.По словам российского лидера, Байден еще в 2021 году "предложил именно это - отсрочить принятие Украины в НАТО на 10-15 лет, потому что она пока не готова". "Я резонно ответил: "Да, она сегодня не готова. Вы ее подготовите и примите", - поделился глава государства.При этом он отметил, что не знает о планах насчет Украины и Североатлантического альянса формирующейся команды избранного президента Соединенных Штатов" Дональда Трампа.
https://1prime.ru/20241225/ukraina-853844415.html
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джо байден, украина, нато, владимир путин
Политика, Джо Байден, УКРАИНА, НАТО, Владимир Путин
20:13 26.12.2024 (обновлено: 20:53 26.12.2024)
 
Путин раскрыл, что предлагал Байден в отношении Украины и НАТО в 2021 году

Путин: Байден еще в 2021 году предлагал отложить принятие Украины в НАТО

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что президент Соединенных Штатов Джо Байден в 2021 году предлагал ему отложить принятие Украины в Североатлантический альянс.
По словам российского лидера, Байден еще в 2021 году "предложил именно это - отсрочить принятие Украины в НАТО на 10-15 лет, потому что она пока не готова".
"Я резонно ответил: "Да, она сегодня не готова. Вы ее подготовите и примите", - поделился глава государства.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2024
На Украине предупредили о последствиях непринятия страны в НАТО
Вчера, 09:20
При этом он отметил, что не знает о планах насчет Украины и Североатлантического альянса формирующейся команды избранного президента Соединенных Штатов" Дональда Трампа.
 
ПолитикаДжо БайденУКРАИНАНАТОВладимир Путин
 
 
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