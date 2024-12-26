https://1prime.ru/20241226/vsu-853886521.html

На Украине заявили о катастрофе в рядах ВСУ

На Украине заявили о катастрофе в рядах ВСУ - 26.12.2024, ПРАЙМ

На Украине заявили о катастрофе в рядах ВСУ

Мобилизация и финансовая помощь не смогут спасти Вооруженные силы Украины (ВСУ), поскольку они утратили способность удерживать фронт, заявил депутат Верховной... | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T16:32+0300

2024-12-26T16:32+0300

2024-12-26T16:34+0300

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МОСКВА, 26 дек – ПРАЙМ. Мобилизация и финансовая помощь не смогут спасти Вооруженные силы Украины (ВСУ), поскольку они утратили способность удерживать фронт, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, в своем Telegram-канале. Он напомнил, что новый закон о мобилизации был принят в середине мая, и в это же время началась реализация нового пакета помощи от США. Однако с тех пор территориальные и людские потери увеличиваются в геометрической прогрессии. "<…>. То есть, подорвана сама институциональная возможность и способность ВСУ удерживать фронт", — отметил он. По словам Дубинского, на Украине уже нет мотивированных людей, желающих участвовать в боевых действиях, а коррупция и плохое отношение к солдатам способствуют росту дезертирства среди призванных. Неделю назад украинский национальный аналитический ресурс "Опендатабот", который занимается агрегацией официальных данных, сообщил, что в этом году количество уголовных дел по статье "дезертирство" увеличилось в 3,7 раза по сравнению с прошлым годом, а по статье "самовольное оставление части" — в 3,3 раза.

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россия, украина, всу