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На Украине заявили о катастрофе в рядах ВСУ - 26.12.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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На Украине заявили о катастрофе в рядах ВСУ
На Украине заявили о катастрофе в рядах ВСУ - 26.12.2024, ПРАЙМ
На Украине заявили о катастрофе в рядах ВСУ
Мобилизация и финансовая помощь не смогут спасти Вооруженные силы Украины (ВСУ), поскольку они утратили способность удерживать фронт, заявил депутат Верховной... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T16:32+0300
2024-12-26T16:34+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 26 дек – ПРАЙМ. Мобилизация и финансовая помощь не смогут спасти Вооруженные силы Украины (ВСУ), поскольку они утратили способность удерживать фронт, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, в своем Telegram-канале. Он напомнил, что новый закон о мобилизации был принят в середине мая, и в это же время началась реализация нового пакета помощи от США. Однако с тех пор территориальные и людские потери увеличиваются в геометрической прогрессии. "&lt;…&gt;. То есть, подорвана сама институциональная возможность и способность ВСУ удерживать фронт", — отметил он. По словам Дубинского, на Украине уже нет мотивированных людей, желающих участвовать в боевых действиях, а коррупция и плохое отношение к солдатам способствуют росту дезертирства среди призванных. Неделю назад украинский национальный аналитический ресурс "Опендатабот", который занимается агрегацией официальных данных, сообщил, что в этом году количество уголовных дел по статье "дезертирство" увеличилось в 3,7 раза по сравнению с прошлым годом, а по статье "самовольное оставление части" — в 3,3 раза.
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россия, украина, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ
16:32 26.12.2024 (обновлено: 16:34 26.12.2024)
 
На Украине заявили о катастрофе в рядах ВСУ

Нардеп Дубинский: ВСУ утратили институциональную возможность удерживать фронт

© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины | Перейти в медиабанкВерховная Рада Украины
Верховная Рада Украины - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины
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МОСКВА, 26 дек – ПРАЙМ. Мобилизация и финансовая помощь не смогут спасти Вооруженные силы Украины (ВСУ), поскольку они утратили способность удерживать фронт, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что новый закон о мобилизации был принят в середине мая, и в это же время началась реализация нового пакета помощи от США. Однако с тех пор территориальные и людские потери увеличиваются в геометрической прогрессии.
"<…>. То есть, подорвана сама институциональная возможность и способность ВСУ удерживать фронт", — отметил он.
Кадр поражения военной техники ВСУ на границе Курской области. Скриншот видео - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2024
"В этом не видно смысла". На Западе перестали понимать действия ВСУ
16:16
По словам Дубинского, на Украине уже нет мотивированных людей, желающих участвовать в боевых действиях, а коррупция и плохое отношение к солдатам способствуют росту дезертирства среди призванных.
Неделю назад украинский национальный аналитический ресурс "Опендатабот", который занимается агрегацией официальных данных, сообщил, что в этом году количество уголовных дел по статье "дезертирство" увеличилось в 3,7 раза по сравнению с прошлым годом, а по статье "самовольное оставление части" — в 3,3 раза.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАВСУ
 
 
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