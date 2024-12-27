https://1prime.ru/20241227/avia-853901660.html

Казахстанская авиакомпания приостановила полеты из Астаны в Екатеринбург

Казахстанская авиакомпания приостановила полеты из Астаны в Екатеринбург - 27.12.2024, ПРАЙМ

Казахстанская авиакомпания приостановила полеты из Астаны в Екатеринбург

Казахстанская авиакомпания QAZAQ AIR приостановила пролеты из Астаны в Екатеринбург для обеспечения безопасности пассажиров. | 27.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-27T11:22+0300

2024-12-27T11:22+0300

2024-12-27T11:22+0300

qazaq air

астана

бизнес

екатеринбург

казахстан

росавиация

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1b/853901259_0:180:2992:1863_1920x0_80_0_0_5c59b7606c596585f55f4967c777c9b3.jpg

АЛМА-АТА, 27 дек - ПРАЙМ. Казахстанская авиакомпания QAZAQ AIR приостановила пролеты из Астаны в Екатеринбург для обеспечения безопасности пассажиров.Мера действует с 28 декабря текущего года по 27 января 2025 года, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале авиакомпании. 25 декабря летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту возникла нештатная ситуация после столкновения с птицами, поэтому командир принял решение идти на запасной аэродром в Актау, сообщили в Росавиации. По данным авиакомпании, на борту было 67 человек, включая членов экипажа. По данным МЧС Казахстана, выжили 29 человек. В посольстве РФ уточнили, что среди выживших девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 граждан России. В пресс-службе QAZAQ AIR уточнили, что авиакомпания сохраняет рейсы в другие российские города - Омск и Новосибирск. В настоящее время они продолжают соответствовать критериям оценки рисков. Возобновление авиарейсов в Екатеринбург будет осуществлено по итогам повторной оценки рисков. Пассажирам отмененных рейсов полностью вернут стоимость авиабилетов и предложат бесплатное перебронирование на альтернативные авиарейсы компании.

https://1prime.ru/20241226/zhertvy-853886934.html

астана

екатеринбург

казахстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

qazaq air, астана, бизнес, екатеринбург, казахстан, росавиация