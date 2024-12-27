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Казахстанская авиакомпания приостановила полеты из Астаны в Екатеринбург - 27.12.2024, ПРАЙМ
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Казахстанская авиакомпания приостановила полеты из Астаны в Екатеринбург
Казахстанская авиакомпания приостановила полеты из Астаны в Екатеринбург - 27.12.2024, ПРАЙМ
Казахстанская авиакомпания приостановила полеты из Астаны в Екатеринбург
Казахстанская авиакомпания QAZAQ AIR приостановила пролеты из Астаны в Екатеринбург для обеспечения безопасности пассажиров. | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T11:22+0300
2024-12-27T11:22+0300
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АЛМА-АТА, 27 дек - ПРАЙМ. Казахстанская авиакомпания QAZAQ AIR приостановила пролеты из Астаны в Екатеринбург для обеспечения безопасности пассажиров.Мера действует с 28 декабря текущего года по 27 января 2025 года, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале авиакомпании. 25 декабря летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту возникла нештатная ситуация после столкновения с птицами, поэтому командир принял решение идти на запасной аэродром в Актау, сообщили в Росавиации. По данным авиакомпании, на борту было 67 человек, включая членов экипажа. По данным МЧС Казахстана, выжили 29 человек. В посольстве РФ уточнили, что среди выживших девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 граждан России. В пресс-службе QAZAQ AIR уточнили, что авиакомпания сохраняет рейсы в другие российские города - Омск и Новосибирск. В настоящее время они продолжают соответствовать критериям оценки рисков. Возобновление авиарейсов в Екатеринбург будет осуществлено по итогам повторной оценки рисков. Пассажирам отмененных рейсов полностью вернут стоимость авиабилетов и предложат бесплатное перебронирование на альтернативные авиарейсы компании.
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qazaq air, астана, бизнес, екатеринбург, казахстан, росавиация
Qazaq Air, Астана, Бизнес, ЕКАТЕРИНБУРГ, КАЗАХСТАН, Росавиация
11:22 27.12.2024
 
Казахстанская авиакомпания приостановила полеты из Астаны в Екатеринбург

Казахстанская QAZAQ AIR приостановила полеты из Астаны в Екатеринбург до января

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСамолет взлетает в международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева в Астане
Самолет взлетает в международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева в Астане - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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АЛМА-АТА, 27 дек - ПРАЙМ. Казахстанская авиакомпания QAZAQ AIR приостановила пролеты из Астаны в Екатеринбург для обеспечения безопасности пассажиров.
Мера действует с 28 декабря текущего года по 27 января 2025 года, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале авиакомпании.
25 декабря летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту возникла нештатная ситуация после столкновения с птицами, поэтому командир принял решение идти на запасной аэродром в Актау, сообщили в Росавиации. По данным авиакомпании, на борту было 67 человек, включая членов экипажа. По данным МЧС Казахстана, выжили 29 человек. В посольстве РФ уточнили, что среди выживших девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 граждан России.
В пресс-службе QAZAQ AIR уточнили, что авиакомпания сохраняет рейсы в другие российские города - Омск и Новосибирск. В настоящее время они продолжают соответствовать критериям оценки рисков. Возобновление авиарейсов в Екатеринбург будет осуществлено по итогам повторной оценки рисков.
Пассажирам отмененных рейсов полностью вернут стоимость авиабилетов и предложат бесплатное перебронирование на альтернативные авиарейсы компании.
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Qazaq AirАстанаБизнесЕКАТЕРИНБУРГКАЗАХСТАНРосавиация
 
 
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