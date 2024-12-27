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Автодилер назвал самые популярные цвета машин в 2024 году - 27.12.2024, ПРАЙМ
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Автодилер назвал самые популярные цвета машин в 2024 году
Автодилер назвал самые популярные цвета машин в 2024 году - 27.12.2024, ПРАЙМ
Автодилер назвал самые популярные цвета машин в 2024 году
Автомобили черного, белого и серого цветов возглавили рейтинг самых популярных машин среди россиян в 2024 году, подсчитали аналитики АГ "Авилон". | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T08:00+0300
2024-12-27T08:00+0300
авилон
бизнес
авто
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Автомобили черного, белого и серого цветов возглавили рейтинг самых популярных машин среди россиян в 2024 году, подсчитали аналитики АГ "Авилон".Чаще всего в 2024 году россияне приобретали новые автомобили черного цвета, на которые пришлось 16,3% всех продаж. На втором месте по популярности оказались машины белого цвета — 14%, на третьем — серого, доля которых составила 8,2%.Автомобили ярких оттенков — таких как красный, синий, зеленый, фиолетовый, золотой и серебристый — остаются менее популярными: на каждый из этих цветов приходится менее 1% продаж. Однако в сегменте электромобилей спрос на яркие оттенки начинает расти с наступлением зимы, хотя продажи автомобилей серых и белых цветов продолжают оставаться выше остальных в годовом выражении.Что касается типов кузова, то в России наибольшим спросом пользуется SUV (Sport Utility Vehicle), объединяющий универсалы и кроссоверы, с долей 64% от всех продаж. Из этого сегмента 40% составляют кроссоверы — самый востребованный тип автомобиля в стране. На втором месте находятся хэтчбеки с 10% продаж, на третьем — седаны с 9,3%.Менее популярны в России автомобили типа минивэна, пикапа, купе и лифтбека, на долю каждого из которых приходится менее 1% продаж."Практичность и надежность остаются ключевыми факторами при выборе автомобиля для большинства россиян. Черный, белый и серый цвета, а также практичный тип кузова SUV продолжают удерживать лидерство в продажах, подтверждая приверженность наших соотечественников классическим решениям", - комментирует директор по маркетингу АГ "Авилон" Андрей Каменский.На рынке электрокаров и гибридов также доминируют автомобили типа SUV, поскольку многие китайские производители производят преимущественно этот тип кузова. Несмотря на это, самым популярным электромобилем остается лифтбек Zeekr 001, возможно, потому что в линейке бренда пока отсутствует модель полноценного SUV.Среди покупателей автомобилей преобладают мужчины — их доля составляет 65%, тогда как женщины совершают лишь 35% покупок. Часто мужчины приобретают автомобили для своих супруг.
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авилон, бизнес, авто
Авилон, Бизнес, Авто
08:00 27.12.2024
 
Автодилер назвал самые популярные цвета машин в 2024 году

"Авилон": самые популярные цвета машин в 2024 году - черный, белый и серый

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМеждународная выставка автомобильной индустрии "Интеравто 2023"
Международная выставка автомобильной индустрии Интеравто 2023 - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Автомобили черного, белого и серого цветов возглавили рейтинг самых популярных машин среди россиян в 2024 году, подсчитали аналитики АГ "Авилон".
XX Тольяттинский автосалон Motorexpo - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2024
В "Авито Авто" зафиксировали рост продаж китайских авто с пробегом
Вчера, 15:00
Чаще всего в 2024 году россияне приобретали новые автомобили черного цвета, на которые пришлось 16,3% всех продаж. На втором месте по популярности оказались машины белого цвета — 14%, на третьем — серого, доля которых составила 8,2%.

Автомобили ярких оттенков — таких как красный, синий, зеленый, фиолетовый, золотой и серебристый — остаются менее популярными: на каждый из этих цветов приходится менее 1% продаж. Однако в сегменте электромобилей спрос на яркие оттенки начинает расти с наступлением зимы, хотя продажи автомобилей серых и белых цветов продолжают оставаться выше остальных в годовом выражении.

Что касается типов кузова, то в России наибольшим спросом пользуется SUV (Sport Utility Vehicle), объединяющий универсалы и кроссоверы, с долей 64% от всех продаж. Из этого сегмента 40% составляют кроссоверы — самый востребованный тип автомобиля в стране. На втором месте находятся хэтчбеки с 10% продаж, на третьем — седаны с 9,3%.

Менее популярны в России автомобили типа минивэна, пикапа, купе и лифтбека, на долю каждого из которых приходится менее 1% продаж.
"Практичность и надежность остаются ключевыми факторами при выборе автомобиля для большинства россиян. Черный, белый и серый цвета, а также практичный тип кузова SUV продолжают удерживать лидерство в продажах, подтверждая приверженность наших соотечественников классическим решениям", - комментирует директор по маркетингу АГ "Авилон" Андрей Каменский.
На рынке электрокаров и гибридов также доминируют автомобили типа SUV, поскольку многие китайские производители производят преимущественно этот тип кузова. Несмотря на это, самым популярным электромобилем остается лифтбек Zeekr 001, возможно, потому что в линейке бренда пока отсутствует модель полноценного SUV.
Среди покупателей автомобилей преобладают мужчины — их доля составляет 65%, тогда как женщины совершают лишь 35% покупок. Часто мужчины приобретают автомобили для своих супруг.
 
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