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"Тектонические сдвиги": что изменилось на авторынке России в 2024 году - 27.12.2024, ПРАЙМ
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"Тектонические сдвиги": что изменилось на авторынке России в 2024 году
"Тектонические сдвиги": что изменилось на авторынке России в 2024 году - 27.12.2024, ПРАЙМ
"Тектонические сдвиги": что изменилось на авторынке России в 2024 году
Уходящий год для авторынка России оказался переломным, пишет издание "Газета.Ru" со ссылкой на "Авилон". | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T11:16+0300
2024-12-27T11:16+0300
россия
авто
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Уходящий год для авторынка России оказался переломным, пишет издание "Газета.Ru" со ссылкой на "Авилон".Согласно изданию, введение утилизационного сбора, изменившегося налогового режима на автомобили, привело к увеличению цен на параллельно импортированные и официально поставляемые автомобили."Россиянин в массовом сегменте брендов начинает привыкать к китайским автомобилям. Клиенты премиум-сегмента более консервативны, но даже и в этом ценовом диапазоне начались тектонические сдвиги — многие автолюбители стали отходить от своих принципов и пересматривать решения в пользу китайских брендов", — рассказал в беседе с изданием заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Ренат Тюктеев.Центральный банк также повлиял на рынок, повышая ключевую ставку, что привело к росту стоимости кредитов и снижению покупательской способности. Тем не менее, продажи новых автомобилей в январе-ноябре 2024 года увеличились на 44% по сравнению с предыдущим годом, что связано с новостями о повышении утилизационного налога и повесткой дня Центрального банка.Ослабление рубля и растущая лояльность россиян к китайским автомобилям также оказали значительное влияние на рынок. Тем не мене эксперты прогнозируют неопределенность в автомобильной отрасли на 2025 год.
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россия, авто
РОССИЯ, Авто
11:16 27.12.2024
 
"Тектонические сдвиги": что изменилось на авторынке России в 2024 году

"Авилон": на авторынке России начались тектонические сдвиги

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобили в автосалоне
Автомобили в автосалоне - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Уходящий год для авторынка России оказался переломным, пишет издание "Газета.Ru" со ссылкой на "Авилон".
Согласно изданию, введение утилизационного сбора, изменившегося налогового режима на автомобили, привело к увеличению цен на параллельно импортированные и официально поставляемые автомобили.
"Россиянин в массовом сегменте брендов начинает привыкать к китайским автомобилям. Клиенты премиум-сегмента более консервативны, но даже и в этом ценовом диапазоне начались тектонические сдвиги — многие автолюбители стали отходить от своих принципов и пересматривать решения в пользу китайских брендов", — рассказал в беседе с изданием заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Ренат Тюктеев.
Центральный банк также повлиял на рынок, повышая ключевую ставку, что привело к росту стоимости кредитов и снижению покупательской способности. Тем не менее, продажи новых автомобилей в январе-ноябре 2024 года увеличились на 44% по сравнению с предыдущим годом, что связано с новостями о повышении утилизационного налога и повесткой дня Центрального банка.
Ослабление рубля и растущая лояльность россиян к китайским автомобилям также оказали значительное влияние на рынок. Тем не мене эксперты прогнозируют неопределенность в автомобильной отрасли на 2025 год.
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