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В "Авито Авто" отметили рост спроса на новые автомобили

В "Авито Авто" отметили рост спроса на новые автомобили - 27.12.2024, ПРАЙМ

В "Авито Авто" отметили рост спроса на новые автомобили

Эксперты Авито Авто проанализировали данные по предложению и ценам на новые автомобили за 2024 год. Оказалось, что количество объявлений о продаже новых авто... | 27.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-27T15:00+0300

2024-12-27T15:00+0300

2024-12-27T15:00+0300

эксклюзив

авто

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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали данные по предложению и ценам на новые автомобили за 2024 год. Оказалось, что количество объявлений о продаже новых авто год к году выросло на 45,3%, а средняя цена1 осталась практически неизменной и составила 2 950 000 рублей.По данным платформы, среди марок по доле в предложении лидирует Chery: на нее приходится 14,51% от всех объявлений. На втором месте – ВАЗ (LADA) с долей 13,5% от предложения, на третьем – HAVAL с 11,19%. Четвертую строку рейтинга занял Geely с 10,81%, а пятую – Changan с 7,69%. Наиболее заметный прирост предложения – именно у марки Changan: по сравнению с 2023 годом количество объявлений выросло в 2,5 раза.На первом месте по предложению среди моделей оказалась Chery Tiggo 7 Pro Max, в прошлом году занимавшая четвертую строку: ее доля составила 5,67%. На второй строке рейтинга – OMODA C5 с долей 5,52%, а на третьей – ВАЗ (LADA) Granta с 4,72%. Четвертую строку занял HAVAL Jolion, получивший 4,17% от всех объявлений, а пятую – Chery Tiggo 4 Pro с 3,85%. Также в топ-10 вошли ВАЗ (LADA) Vesta, JAECOO J7, Geely Monjaro, Chery Tiggo 8 Pro Max и HAVAL M6.По динамике среди моделей лидирует JAECOO J7: количество объявлений о продаже этой машины выросло в 6,8 раза. Также внушительный прирост показали за год Geely Monjaro (в 3,4 раза) и HAVAL M6 (в 3,3 раза)."Одним из основных драйверов развития рынка новых авто стали китайские бренды: все марки из рейтинга продемонстрировали прирост предложения от 46% и выше, что отражает в том числе растущее доверие дилеров к производителям из Поднебесной. Интерес потребителей к таким авто также увеличивается: по данным нашего исследования, треть респондентов готова приобрести автомобиль китайской марки. В условиях такого роста предложения помочь покупателям выбрать и купить автомобиль может Авито Авто, в том числе бейджи в объявлениях на платформе. Например, стикер "Условия фиксируются" говорит о возможности оставить заявку на понравившийся автомобиль, согласно которой дилер сохранит для вас предложение на 48 часов. Это позволит зафиксировать цену и спецпредложения из объявления и приобрести выбранную машину на желаемых условиях", – прокомментировал Артем Хомутинников, руководитель продаж направления "Новые авто" в Авито Авто.1 Рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже — цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, авто