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В России отзовут около 20 тысяч автомобилей Kaiyi - 27.12.2024, ПРАЙМ
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В России отзовут около 20 тысяч автомобилей Kaiyi
В России отзовут около 20 тысяч автомобилей Kaiyi - 27.12.2024, ПРАЙМ
В России отзовут около 20 тысяч автомобилей Kaiyi
ООО "КАИ Рус", официальный представитель Kaiyi в России, объявил об отзыве около 20 тысяч автомобилей из-за отсутствия в них блока управления системой... | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T17:17+0300
2024-12-27T17:17+0300
россия
авто
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. ООО "КАИ Рус", официальный представитель Kaiyi в России, объявил об отзыве около 20 тысяч автомобилей из-за отсутствия в них блока управления системой экстренного оповещения. Об этом сообщает Росстандарт."Отзыву подлежат 1405 автомобилей Kaiyi X7, 4799 автомобилей Kaiyi X3, 13548 автомобилей Kaiyi E5, реализованных в период с 2023 по 2024 годы... Причина отзыва транспортных средств: отсутствие в автомобилях блока управления системой оповещения экстренных оперативных служб", - сказано в заявлении.Отмечается, что установка блока будет проведена бесплатно для автовладельцев, и информация о необходимости предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр будет сообщена владельцам по телефону или по почте.Владельцы могут самостоятельно проверить, попадает ли их автомобиль под отзыв, сверив VIN-код с прилагаемым списком.
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россия, авто
РОССИЯ, Авто
17:17 27.12.2024
 
В России отзовут около 20 тысяч автомобилей Kaiyi

Kaiyi отзовет в РФ 20 тыс машин для установки блока оповещения экстренных служб

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРабота мегамолла "ТрансТехСервис"в Казани
Работа мегамолла ТрансТехСервисв Казани - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. ООО "КАИ Рус", официальный представитель Kaiyi в России, объявил об отзыве около 20 тысяч автомобилей из-за отсутствия в них блока управления системой экстренного оповещения. Об этом сообщает Росстандарт.
"Отзыву подлежат 1405 автомобилей Kaiyi X7, 4799 автомобилей Kaiyi X3, 13548 автомобилей Kaiyi E5, реализованных в период с 2023 по 2024 годы... Причина отзыва транспортных средств: отсутствие в автомобилях блока управления системой оповещения экстренных оперативных служб", - сказано в заявлении.
Отмечается, что установка блока будет проведена бесплатно для автовладельцев, и информация о необходимости предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр будет сообщена владельцам по телефону или по почте.
Владельцы могут самостоятельно проверить, попадает ли их автомобиль под отзыв, сверив VIN-код с прилагаемым списком.
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