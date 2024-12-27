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Эксперты объяснили падение спроса на покупку жилья в России

Эксперты объяснили падение спроса на покупку жилья в России - 27.12.2024, ПРАЙМ

Эксперты объяснили падение спроса на покупку жилья в России

Спрос на покупку жилья в 2024 году в большинстве российских регионов упал на 20% как на рынке новостроек, так и на "вторичке", что объясняется, прежде всего,... | 27.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-27T02:15+0300

2024-12-27T02:15+0300

2024-12-27T02:15+0300

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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Спрос на покупку жилья в 2024 году в большинстве российских регионов упал на 20% как на рынке новостроек, так и на "вторичке", что объясняется, прежде всего, недоступной ипотекой, рассказали РИА Недвижимость эксперты. Вместе с тем, цены на жилье продолжили рост, прибавив в среднем 10%, и, вероятно, не снизятся и в 2025 году, полагают они. НОВОСТРОЙКИ Динамика спроса на покупку новостроек в России в течение 2024 года была неоднозначной, но по итогам года оказалась отрицательной, констатируют эксперты. Это было связано, прежде всего, с событиями на рынке ипотеки. НЕРАВНОМЕРНЫЙ СПРОС В первом полугодии, по словам руководителя "Циан.Аналитики" Алексея Попова, был зафиксирован всплеск спроса на российские новостройки – плюс 20% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года – за счет тех, кто покупал жилье перед отменой программы массовой льготной ипотеки 1 июля. В качестве яркого примера вице-президент строительно-инвестиционной корпорации "Девелопмент-Юг" Владимир Кравченко приводит рынок Краснодара, где самый высокий объем реализации новостроек в этом году пришелся на июнь – прирост к показателю января составил 65%. После же 1 июля начался резкий спад интереса к покупке новостроек в большинстве регионов России: спрос по предварительным итогам года упал на 17%, приводит данные гендиректор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко. По его словам, причиной падения стали: рост ключевой ставки и последующее повышение ставки по ипотеке банками, отмена части льготных ипотек, а также сокращение лимитов на выдачу семейной ипотеки. ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ В результате в регионах России со значимыми объемами продаж (более 300 сделок в месяц) спрос на приобретение новостроек в этом году вырос только в Крыму (+70%) и Бурятии (+15%), констатирует Попов. "В первом случае это объясняется полноценным запуском ипотечных продуктов от всех банков, во втором – ростом доходов жителей региона и эффектом относительно низкой базы", – говорит он. Сравнительно небольшое снижение спроса, по его словам, было зафиксировано в Хабаровском (минус 4%) и Приморском крае (минус 8%). Здесь основным драйвером спроса стала дальневосточная ипотека под 2%, условия которой стали доступнее с 2023 года, когда лимит был увеличен до 9 миллионов рублей, объясняет управляющий партнер компании Unikey Айгуль Юсупова. По данным bnMAP.pro, доля лотов в сделках с ипотекой в ноябре 2024 года в Хабаровске составила 89%, тогда как, например, в Москве всего 43%, в Санкт-Петербурге – 47%, в Московской области – 68%, в Ленобласти – 57%. "Однако к концу года появились тенденции в сторону уменьшения объемов кредитования по программам с господдержкой – ужесточились условия выдачи. Ряд банков увеличил размер первоначального взноса по дальневосточной и семейной ипотеке до 50%", – констатирует Юсупова. Худшие показатели по спросу на новостройки зафиксированы в Красноярском и Алтайском краях и в Иркутской области. Здесь он был почти в два раза меньше по сравнению с прошлогодними цифрами, отмечает Попов. ЦЕНЫ ШЛИ НАВЕРХ Предварительные итоги года показали рост цены квадратного метра в новостройках в среднем по стране на 11% – до 141 тысячи рублей, приводит данные Луценко. Самое дорогое первичное жилье в России по-прежнему продается: в Москве – 395,6 тысячи рублей за квадратный метр, Сочи – 388,9 тысячи рублей, Санкт-Петербурге – 257,4 тысячи рублей, в Севастополе – 207,5 тысячи рублей, в Московской области – 195 тысяч рублей. Самое дешевое – на Кавказе: в Грозном – 64,8 тысячи рублей и в Махачкале – 68,1 тысячи рублей. Наибольший рост цен с начала года показали Улан-Удэ (+30%, до 147,7 тысячи рублей за квадратный метр), Севастополь (+27%), Саранск (+24%, до 119,8 тысячи рублей) и Оренбург (+22%, до 91,7 тысячи рублей). В Москве рост стоимости "квадрата" в новостройке составил 14%, в Сочи – 10%, в Санкт-Петербурге – 7%, в Московской области и Ленинградской областях – 5%. В Курске, несмотря на сложную ситуацию с безопасностью, цена квадратного метра жилья в новостройках увеличилась на 13%, в Белгороде – на 2%. Существенную динамику продемонстрировали цены на новостройки во Владивостоке (рост на 11%, до 192,6 тысячи рублей) и в Хабаровске – на 9%, до 168,5 тысячи рублей за "квадрат". А вот падение цены "квадрата" зафиксировано в Махачкале – минус 15%, до 68,1 тысячи рублей, в Архангельске – минус 9%, до 140,8 тысячи рублей, в Грозном – минус 7%, до 64,8 тысячи рублей, в Нижнем Тагиле – минус 6%, до 80,4 тысячи рублей, в Краснодаре – минус 2%, до 160,6 тысячи рублей и в Магнитогорске – минус 1,5%, до 79,8 тысячи рублей. "Краснодар в последние годы демонстрировал взрывной рост числа лотов в экспозиции, новых корпусов и проектов", – напоминает основательница "Бест-Новострой" и bnMAP.pro Ирина Доброхотова. Именно поэтому снижение цены в Краснодаре, в отличие от других немногочисленных "падающих" регионов, объясняется не только с ужесточением условий ипотечного кредитования, но и усиленной конкуренцией среди девелоперов, которые вынуждены давать скидки покупателям, объясняет директор по продажам компании "Инсити девелопмент" Ксения Гагарина. ВТОРИЧНОЕ ЖИЛЬЕ Спрос на вторичное жилье в среднем по стране в 2024 году сократился за год на 24%, приводит данные Луценко. Это связано, прежде всего, с недоступной для многих ипотекой. УШЛИ В АРЕНДУ Максимальный спад активности покупателей – более, чем на треть – был зафиксирован в Челябинской и Московской областях, а также в ХМАО и Дагестане, говорит Попов. В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель, по его словам, снизился, соответственно, на 19% и 21%. "Снижение интереса к покупке вторичного жилья в России связано с ростом ключевой ставки и ставок по ипотеке и переходом части продавцов и потенциальных покупателей в сегмент долгосрочной аренды", – дает объяснение происходящему на рынке коммерческий директор "Яндекс Недвижимости" Евгений Белокуров. ПОДОРОЖАНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ Несмотря на снижение спроса в целом по России, вторичное жилье в стране в 2024 году, по предварительным итогам, подорожало на 7,5%, до 117,5 тысяч рублей за квадратный метр, приводит данные Луценко. Дороже всего на конец 2024 года жилье стоит в Москве – 347 тысяч рублей за квадратный метр, в Сочи – 303,2 тысячи за "квадрат", в Санкт-Петербурге – 206,8 тысячи рублей, в Севастополе – 170,7 тысячи рублей. Дешевле всего – в Нижнем Тагиле (67,4 тысячи рублей за квадратный метр). Наибольший рост цены с начала года показал рынок Краснодара - плюс 30%, до 139,3 тысячи рублей за "квадрат", Сочи - плюс 21%, Курска – плюс 18%, до 97,2 тысячи рублей, Улан-Удэ – плюс 17%, до 133,3 тысячи рублей и Набережных Челнов – плюс 16%, до 112,8 тысячи рублей. В Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе "квадрат" подорожал на 6%, в Московской области – на 1%. Снижение цены было отмечено лишь в Ленинградской области и Сургуте – минус 2%, до 115,4 тысячи рублей и 124 тысяч рублей, соответственно. Таким образом, сильнее всего цены на вторичное жилье – за исключением Краснодара и Сочи – в основном росли в регионах с исходно более низким ценником. Там же, где стоимость и до этого была высокой и наблюдается конкуренция за покупателя, продавцы вынуждены аккуратнее подходить к ценообразованию, говорит Попов. "Что же касается, к примеру, рынка Сочи, то в отличие от других регионов, он в меньшей степени зависит от ипотечного кредитования и изменения процентных ставок. Это связано с тем, что значительная часть спроса на недвижимость в Сочи формируется за счет жителей других регионов России, которые покупают квартиры для переезда", – отмечает директор департамента аналитики девелопера "Неометрия" Ксения Рысенко. СТАГНАЦИЯ ИЛИ РОСТ? Эксперты полагают, что в следующем году существенного снижения цены на жилье в большинстве российских регионов ждать не стоит. Но и там, где рост продолжится, он будет достаточно умеренным. "Новостройки будут дорожать, прежде всего, в тех регионах, где развиваются большие промышленные и оборонные предприятия, аккумулирующие много трудовых ресурсов и привлекающие квалифицированных сотрудников", – полагает Луценко. Также не будут снижаться цены на новое жилье в тех регионах, где мало жилищного строительства и наблюдается дефицит новостроек, добавляет он. "У людей активно формируется спрос на современное качественное жилье, но рынок предлагает им в основном старый советский фонд – там новостройки ценятся высоко. Такая ситуация часто наблюдается в городах с населением менее 500 тысяч человек", –констатирует Луценко. По прогнозам Попова, в 2025 году в среднем России будут наблюдаться темпы роста цен, близкие к официальным оценкам инфляции – то есть порядка 5-7% по итогам года. В свою очередь на вторичном рынке жилья Луценко ожидает сокращение предложения из-за оттока квартир на рынок аренды. По его словам, аренда приносит собственникам все больше дохода с каждым месяцем, в то время как сделки на вторичном рынке "стоят", увеличивается время экспозиции. "Что же касается спроса, то его динамика на вторичном рынке менее подвержена рыночной конъюнктуре и определяется нерыночными факторами: миграционным и естественным движением населения", – высказывает свою точку зрения Попов. По мнению Луценко, спрос на российскую "вторичку" в 2025 году продолжит отчасти поддерживаться за счет оттока покупателей с рынка новостроек. В результате действия разнонаправленных факторов цены на вторичную недвижимость в России в 2025 году перейдут к стагнации, полагают эксперты.

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