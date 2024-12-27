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Исследование показало рост спроса россиян на бытовую технику

Исследование показало рост спроса россиян на бытовую технику - 27.12.2024, ПРАЙМ

Исследование показало рост спроса россиян на бытовую технику

Спрос россиян на бытовую технику вырос в преддверии Нового года, за период с 16 по 22 декабря по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше всего... | 27.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-27T07:01+0300

2024-12-27T07:01+0300

2024-12-27T07:01+0300

бизнес

аэропорт пулково

м.видео-эльдорадо

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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Спрос россиян на бытовую технику вырос в преддверии Нового года, за период с 16 по 22 декабря по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше всего увеличились продажи комбинированных плит - на 51,2%, встраиваемые холодильники и морозильники стали популярнее на 46%, говорится в исследовании "М.Видео-Эльдорадо", его данные есть у РИА Новости. "Мы сравнивали объем продаж год к году на 51 неделе (с 16 по 22 декабря 2024 года по сравнению с аналогичной неделей 2023 года)... Рост продаж отмечен и в сегменте бытовой техники. В частности, выросли продажи комбинированных плит на +51,2%, а электрических плит – на +19,3%. Спрос на встраиваемую бытовую технику вырос на 13%. Это объясняется желанием россиян сделать свою кухню максимально функциональной и удобной к праздникам. В сегменте крупной бытовой техники лидерами стали встраиваемые холодильники и морозильники, которые показали рост спроса на +46%", - говорится в исследовании. Продажи LED-телевизоров с диагональю 32-38 дюймов выросли на 39%, а больших телевизоров с диагональю 66 дюймов - на 34%. Увеличился спрос и на цифровые развлечения: так, продажи подписок на кино и музыку выросли на 7,7%. В компании это объясняют тенденцией растущего интереса к такому виду развлечений в сезон праздничных каникул. "Подготовка к Новому году всегда сопровождается стремлением сделать свой дом уютнее, а праздники – комфортнее. В этом году мы видим большой интерес к функциональным и технологичным категориям, таким как комбинированные плиты, LED-телевизоры и встраиваемые холодильники. Эти товары становятся настоящими помощниками для тех, кто планирует праздничные застолья, семейные просмотры кино или просто хочет обновить дом. Для нас важно, чтобы процесс покупки был удобным и приятным", - прокомментировал коммерческий директор группы "М.Видео-Эльдорадо" Сергей Уваров.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, аэропорт пулково, м.видео-эльдорадо