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Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 28 декабря
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 28 декабря - 27.12.2024, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 28 декабря
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на субботу, снизился на 2,82 копейки, до 13,4434 рубля, курс доллара вырос на 1,30 рубля, до 100,5281 рубля,... | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T17:33+0300
2024-12-27T17:33+0300
2024-12-27T17:36+0300
usd/rub - курс доллара к рублю
курс
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на субботу, снизился на 2,82 копейки, до 13,4434 рубля, курс доллара вырос на 1,30 рубля, до 100,5281 рубля, курс евро увеличился на 2,65 рубля, до 105,9522 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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курс
USD/RUB - Курс доллара к рублю, КУРС
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 28 декабря
ЦБ: курс юаня на пятницу - 13,44, доллара - 100,53, евро - 105,95 рубля
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на субботу, снизился на 2,82 копейки, до 13,4434 рубля, курс доллара вырос на 1,30 рубля, до 100,5281 рубля, курс евро увеличился на 2,65 рубля, до 105,9522 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.