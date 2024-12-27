Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США грозит банкротство, заявил Маск - 27.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241227/mask-853894027.html
США грозит банкротство, заявил Маск
США грозит банкротство, заявил Маск - 27.12.2024, ПРАЙМ
США грозит банкротство, заявил Маск
США грозит банкротство, если власти страны не исправят проблему с бюджетными расходами и ростом госдолга, заявил американский предприниматель Илон Маск. | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T00:48+0300
2024-12-27T00:48+0300
экономика
финансы
мировая экономика
сша
москва
дональд трамп
джо байден
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853894027.jpg?1735249709
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. США грозит банкротство, если власти страны не исправят проблему с бюджетными расходами и ростом госдолга, заявил американский предприниматель Илон Маск. Так миллиардер прокомментировал пост букмекерской платформы Kalshi в соцсети X, в котором говорилось, что США испытывают серьезную проблему с расходами и имеют растущий госдолг в размере 36 триллионов долларов. При этом платформа отметила, что у проблемы госдолга "впервые за десятилетия" может появиться решение благодаря новому департаменту по достижению госэффективности (DOGE), который вскоре возглавит Маск, "Либо мы это исправим, либо фактически обанкротимся", - написал Маск на своей странице в соцсети X, комментируя публикацию. Ранее Маск уже предупреждал, что Штаты очень быстро движутся к банкротству, и обещал сократить бюджетные расходы США на по меньшей мере на 2 триллиона долларов в случае победы на выборах Дональда Трампа, который теперь стал избранным американским президентом. По оценке Международного валютного фонда, уровень государственного долга США к концу 2024 года достигнет 121% американского ВВП, а в 2029 году дойдет до отметки в 131,7% ВВП. За время президентства Джо Байдена госдолг США вырос с 28 триллионов долларов в 2021 году до беспрецедентного уровня в более чем 36 триллионов.
сша
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, мировая экономика, сша, москва, дональд трамп, джо байден
Экономика, Финансы, Мировая экономика, США, МОСКВА, Дональд Трамп, Джо Байден
00:48 27.12.2024
 
США грозит банкротство, заявил Маск

Маск: США грозит банкротство, если власти не исправят проблему с расходами

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. США грозит банкротство, если власти страны не исправят проблему с бюджетными расходами и ростом госдолга, заявил американский предприниматель Илон Маск.
Так миллиардер прокомментировал пост букмекерской платформы Kalshi в соцсети X, в котором говорилось, что США испытывают серьезную проблему с расходами и имеют растущий госдолг в размере 36 триллионов долларов. При этом платформа отметила, что у проблемы госдолга "впервые за десятилетия" может появиться решение благодаря новому департаменту по достижению госэффективности (DOGE), который вскоре возглавит Маск,
"Либо мы это исправим, либо фактически обанкротимся", - написал Маск на своей странице в соцсети X, комментируя публикацию.
Ранее Маск уже предупреждал, что Штаты очень быстро движутся к банкротству, и обещал сократить бюджетные расходы США на по меньшей мере на 2 триллиона долларов в случае победы на выборах Дональда Трампа, который теперь стал избранным американским президентом.
По оценке Международного валютного фонда, уровень государственного долга США к концу 2024 года достигнет 121% американского ВВП, а в 2029 году дойдет до отметки в 131,7% ВВП. За время президентства Джо Байдена госдолг США вырос с 28 триллионов долларов в 2021 году до беспрецедентного уровня в более чем 36 триллионов.
 
ЭкономикаФинансыМировая экономикаСШАМОСКВАДональд ТрампДжо Байден
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала