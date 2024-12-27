https://1prime.ru/20241227/merkuris-853912169.html

"Кладбище лучших": на Западе заявили о провале ВСУ в Курском приграничье

"Кладбище лучших": на Западе заявили о провале ВСУ в Курском приграничье - 27.12.2024, ПРАЙМ

"Кладбище лучших": на Западе заявили о провале ВСУ в Курском приграничье

Наступление Вооруженных сил Украины на Курскую область оказалось провалом для Украины. Таким мнением на YouTube-канале Duran поделился военный аналитик из... | 27.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-27T17:09+0300

2024-12-27T17:09+0300

2024-12-27T17:09+0300

спецоперация на украине

всу

вс рф

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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Наступление Вооруженных сил Украины на Курскую область оказалось провалом для Украины. Таким мнением на YouTube-канале Duran поделился военный аналитик из Великобритании Александр Меркурис."Эта операция в Курске на самом деле была катастрофой, это кладбище лучших украинских войск и лучшей украинской бронетехники. Она ослабляет Украину и помогает русским быстрее продвигаться на всех других участках", — отметил он.Минобороны России ранее сообщило, что российские войска за прошедшие сутки уничтожили более 600 бойцов ВСУ, а также множество танков, боевых машин и другой бронетехники. Всего за время боев в Курской области противник потерял более 44 570 военнослужащих.

https://1prime.ru/20241226/vsu-853886521.html

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