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"Кладбище лучших": на Западе заявили о провале ВСУ в Курском приграничье
"Кладбище лучших": на Западе заявили о провале ВСУ в Курском приграничье - 27.12.2024, ПРАЙМ
"Кладбище лучших": на Западе заявили о провале ВСУ в Курском приграничье
Наступление Вооруженных сил Украины на Курскую область оказалось провалом для Украины. Таким мнением на YouTube-канале Duran поделился военный аналитик из... | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T17:09+0300
2024-12-27T17:09+0300
2024-12-27T17:09+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Наступление Вооруженных сил Украины на Курскую область оказалось провалом для Украины. Таким мнением на YouTube-канале Duran поделился военный аналитик из Великобритании Александр Меркурис."Эта операция в Курске на самом деле была катастрофой, это кладбище лучших украинских войск и лучшей украинской бронетехники. Она ослабляет Украину и помогает русским быстрее продвигаться на всех других участках", — отметил он.Минобороны России ранее сообщило, что российские войска за прошедшие сутки уничтожили более 600 бойцов ВСУ, а также множество танков, боевых машин и другой бронетехники. Всего за время боев в Курской области противник потерял более 44 570 военнослужащих.
https://1prime.ru/20241226/vsu-853886521.html
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всу, вс рф
Спецоперация на Украине, ВСУ, ВС РФ
"Кладбище лучших": на Западе заявили о провале ВСУ в Курском приграничье
Меркурис: нападение ВСУ на Курскую область привело к катастрофе для Украины
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ.
Наступление Вооруженных сил Украины на Курскую область оказалось провалом для Украины. Таким мнением на YouTube-канале Duran поделился
военный аналитик из Великобритании Александр Меркурис.
"Эта операция в Курске на самом деле была катастрофой, это кладбище лучших украинских войск и лучшей украинской бронетехники. Она ослабляет Украину и помогает русским быстрее продвигаться на всех других участках", — отметил он.
Минобороны России ранее сообщило, что российские войска за прошедшие сутки уничтожили более 600 бойцов ВСУ, а также множество танков, боевых машин и другой бронетехники. Всего за время боев в Курской области противник потерял более 44 570 военнослужащих.
На Украине заявили о катастрофе в рядах ВСУ