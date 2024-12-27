Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефть дорожает более чем на 1 процент - 27.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241227/neft-853916898.html
Нефть дорожает более чем на 1 процент
Нефть дорожает более чем на 1 процент - 27.12.2024, ПРАЙМ
Нефть дорожает более чем на 1 процент
Мировые цены на нефть в пятницу вечером растут на 1% после публикации статистики о запасах сырья в США, продемонстрировавшей непредвиденное сокращение её... | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T21:19+0300
2024-12-27T21:19+0300
экономика
нефть
цена
https://cdnn.1prime.ru/img/83787/34/837873404_0:179:1732:1153_1920x0_80_0_0_28f29a931e569e071c5b007729fd5451.jpg
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером растут на 1% после публикации статистики о запасах сырья в США, продемонстрировавшей непредвиденное сокращение её запасов в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 21.13 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 1,13%, до 73,67 доллара за баррель, февральских фьючерсов WTI - на 1,26%, до 70,5 доллара. Минутами ранее вышли данные о том, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю по 20 декабря сократились на 4,2 миллиона баррелей - до 416,8 миллиона, в то время как аналитики прогнозировали снижение показателя лишь на 2 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов также снизились больше ожиданий - на 1,7 миллиона баррелей, до 116,5 миллиона. Кроме того, ранее в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 27 декабря их число осталось на уровне прошлой недели в 483 агрегата.
https://1prime.ru/20241226/neft-853884196.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83787/34/837873404_195:0:1732:1153_1920x0_80_0_0_f55c16df5faeb84a45aec387d435461f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, цена
Экономика, Нефть, цена
21:19 27.12.2024
 
Нефть дорожает более чем на 1 процент

Нефть дорожает более чем на 1% после данных о резком сокращении ее запасов в США

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкНефтяное месторождение им. В. Филановского
Нефтяное месторождение им. В. Филановского - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером растут на 1% после публикации статистики о запасах сырья в США, продемонстрировавшей непредвиденное сокращение её запасов в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 21.13 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 1,13%, до 73,67 доллара за баррель, февральских фьючерсов WTI - на 1,26%, до 70,5 доллара.
Минутами ранее вышли данные о том, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю по 20 декабря сократились на 4,2 миллиона баррелей - до 416,8 миллиона, в то время как аналитики прогнозировали снижение показателя лишь на 2 миллиона баррелей.
Запасы дистиллятов также снизились больше ожиданий - на 1,7 миллиона баррелей, до 116,5 миллиона.
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2024
В России снизили административную нагрузку на экспортеров нефти и СПГ
Вчера, 15:23
Кроме того, ранее в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 27 декабря их число осталось на уровне прошлой недели в 483 агрегата.
 
ЭкономикаНефтьцена
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала