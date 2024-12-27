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Нефть дорожает более чем на 1 процент

Нефть дорожает более чем на 1 процент - 27.12.2024, ПРАЙМ

Нефть дорожает более чем на 1 процент

Мировые цены на нефть в пятницу вечером растут на 1% после публикации статистики о запасах сырья в США, продемонстрировавшей непредвиденное сокращение её... | 27.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-27T21:19+0300

2024-12-27T21:19+0300

2024-12-27T21:19+0300

экономика

нефть

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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером растут на 1% после публикации статистики о запасах сырья в США, продемонстрировавшей непредвиденное сокращение её запасов в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 21.13 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 1,13%, до 73,67 доллара за баррель, февральских фьючерсов WTI - на 1,26%, до 70,5 доллара. Минутами ранее вышли данные о том, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю по 20 декабря сократились на 4,2 миллиона баррелей - до 416,8 миллиона, в то время как аналитики прогнозировали снижение показателя лишь на 2 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов также снизились больше ожиданий - на 1,7 миллиона баррелей, до 116,5 миллиона. Кроме того, ранее в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 27 декабря их число осталось на уровне прошлой недели в 483 агрегата.

https://1prime.ru/20241226/neft-853884196.html

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нефть, цена