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В АТОР прокомментировали приостановку полетов AZAL из регионов России - 27.12.2024, ПРАЙМ
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В АТОР прокомментировали приостановку полетов AZAL из регионов России
В АТОР прокомментировали приостановку полетов AZAL из регионов России - 27.12.2024, ПРАЙМ
В АТОР прокомментировали приостановку полетов AZAL из регионов России
Ситуацию с приостановкой полетов авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) из ряда регионов России нельзя назвать критической для путешественников из РФ: у... | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T17:28+0300
2024-12-27T17:28+0300
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Ситуацию с приостановкой полетов авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) из ряда регионов России нельзя назвать критической для путешественников из РФ: у туристов есть время найти альтернативные рейсы, только не стоит медлить, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. Компания Azerbaijan Airlines (AZAL) с 28 декабря приостанавливает рейсы из Баку в 10 городов России - Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный, Махачкалу, Минводы, Владикавказ, Нижний Новгород и Саратов, сообщила ранее в пятницу пресс-служба перевозчика. "Безусловно, этот фактор нельзя назвать позитивным с точки зрения отказа одного из транзитных перевозчиков от полетов в ряд регионов. Для регионов это имеет большее значение. При всем этом назвать ситуацию критической нельзя. До Азербайджана авиакомпания по-прежнему летает из ряда других городов, включая Москву. Если рассматривать как транзитное направление, то есть другие перевозчики, которые продолжают выполнение полетов", - сказал Мурадян. Он уверен, что туристам предложат альтернативные маршруты с компенсацией возврата и пересмотром стоимости путешествия, если дни будут по тем или иным причинам сокращены. "Я уверен, что все обязательства перевозчиками по возврату денег будут исполнены в связи с отменой. Если говорить по поводу рекомендаций, то однозначно не стоит ждать сейчас возврата денег, потому что осталось полтора дня до завершения банковских операций. Важно понимать, что надо сейчас озаботиться поиском альтернативных билетов. Но, к сожалению, нет гарантии, что цена будет сопоставима", - добавил он. Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения с птицами командир воздушного судна принял решение уходить на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан. Утром 27 декабря самолет той же компании, выполнявший рейс из Баку в Минеральные Воды, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за закрытия воздушного пространства над Махачкалой.
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россия, атор
РОССИЯ, АТОР
17:28 27.12.2024
 
В АТОР прокомментировали приостановку полетов AZAL из регионов России

АТОР: ситуацию с приостановкой полетов AZAL нельзя назвать критической

© РИА Новости . Пресс-служба ОАК/Нина Падалко | Перейти в медиабанкШирокофюзеляжный дальнемагистральный самолет Ил-96-400М
Широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет Ил-96-400М - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости . Пресс-служба ОАК/Нина Падалко
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Ситуацию с приостановкой полетов авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) из ряда регионов России нельзя назвать критической для путешественников из РФ: у туристов есть время найти альтернативные рейсы, только не стоит медлить, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
Компания Azerbaijan Airlines (AZAL) с 28 декабря приостанавливает рейсы из Баку в 10 городов России - Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный, Махачкалу, Минводы, Владикавказ, Нижний Новгород и Саратов, сообщила ранее в пятницу пресс-служба перевозчика.
"Безусловно, этот фактор нельзя назвать позитивным с точки зрения отказа одного из транзитных перевозчиков от полетов в ряд регионов. Для регионов это имеет большее значение. При всем этом назвать ситуацию критической нельзя. До Азербайджана авиакомпания по-прежнему летает из ряда других городов, включая Москву. Если рассматривать как транзитное направление, то есть другие перевозчики, которые продолжают выполнение полетов", - сказал Мурадян.
Он уверен, что туристам предложат альтернативные маршруты с компенсацией возврата и пересмотром стоимости путешествия, если дни будут по тем или иным причинам сокращены.
"Я уверен, что все обязательства перевозчиками по возврату денег будут исполнены в связи с отменой. Если говорить по поводу рекомендаций, то однозначно не стоит ждать сейчас возврата денег, потому что осталось полтора дня до завершения банковских операций. Важно понимать, что надо сейчас озаботиться поиском альтернативных билетов. Но, к сожалению, нет гарантии, что цена будет сопоставима", - добавил он.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения с птицами командир воздушного судна принял решение уходить на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан. Утром 27 декабря самолет той же компании, выполнявший рейс из Баку в Минеральные Воды, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за закрытия воздушного пространства над Махачкалой.
Широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет Ил-96-400М - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2024
AZAL объявила о приостановке полетов из Баку в еще три города России
15:48
 
РОССИЯАТОР
 
 
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