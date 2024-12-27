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"Не сделала". На Западе обвинили Украину в недоработке - 27.12.2024, ПРАЙМ
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"Не сделала". На Западе обвинили Украину в недоработке
"Не сделала". На Западе обвинили Украину в недоработке - 27.12.2024, ПРАЙМ
"Не сделала". На Западе обвинили Украину в недоработке
В западных государствах пришли к выводу, что Киев приложил недостаточно военных усилий, чрезмерно положившись на поддержку извне. Об этом рассказывает New York... | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T15:21+0300
2024-12-27T15:21+0300
спецоперация на украине
запад
украина
мнение
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МОСКВА, 27 дек – ПРАЙМ. В западных государствах пришли к выводу, что Киев приложил недостаточно военных усилий, чрезмерно положившись на поддержку извне. Об этом рассказывает New York Times, ссылаясь на оценки чиновников.В частности, в статье NYT отмечается, что Украина, чрезмерно полагаясь на помощь Запада, "не сделала достаточно для укрепления своих собственных военных усилий".При этом авторы материала подчеркивают, что Киев недостаточно преуспел "особенно в плане мобилизации достаточного количества войск".Российская Федерация начала СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Как заявил президент России Владимир Путин, целью спецоперации является "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://1prime.ru/20241224/ukraina-853829387.html
запад
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запад, украина, мнение
Спецоперация на Украине, ЗАПАД, УКРАИНА, мнение
15:21 27.12.2024
 
"Не сделала". На Западе обвинили Украину в недоработке

NYT: Запад считает, что Киев сделал мало для укрепления своих военных усилий

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАртиллеристы бригады имени Александра Невского на Волчанском направлении СВО
Артиллеристы бригады имени Александра Невского на Волчанском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 27 дек – ПРАЙМ. В западных государствах пришли к выводу, что Киев приложил недостаточно военных усилий, чрезмерно положившись на поддержку извне. Об этом рассказывает New York Times, ссылаясь на оценки чиновников.
В частности, в статье NYT отмечается, что Украина, чрезмерно полагаясь на помощь Запада, "не сделала достаточно для укрепления своих собственных военных усилий".
При этом авторы материала подчеркивают, что Киев недостаточно преуспел "особенно в плане мобилизации достаточного количества войск".
Денис Шмыгаль - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2024
Япония и Британия предоставили Украине миллиард долларов помощи
24 декабря, 15:14
Российская Федерация начала СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Как заявил президент России Владимир Путин, целью спецоперации является "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
 
Спецоперация на УкраинеЗАПАДУКРАИНАмнение
 
 
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