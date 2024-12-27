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"Не сделала". На Западе обвинили Украину в недоработке

"Не сделала". На Западе обвинили Украину в недоработке - 27.12.2024, ПРАЙМ

"Не сделала". На Западе обвинили Украину в недоработке

В западных государствах пришли к выводу, что Киев приложил недостаточно военных усилий, чрезмерно положившись на поддержку извне. Об этом рассказывает New York... | 27.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-27T15:21+0300

2024-12-27T15:21+0300

2024-12-27T15:21+0300

спецоперация на украине

запад

украина

мнение

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МОСКВА, 27 дек – ПРАЙМ. В западных государствах пришли к выводу, что Киев приложил недостаточно военных усилий, чрезмерно положившись на поддержку извне. Об этом рассказывает New York Times, ссылаясь на оценки чиновников.В частности, в статье NYT отмечается, что Украина, чрезмерно полагаясь на помощь Запада, "не сделала достаточно для укрепления своих собственных военных усилий".При этом авторы материала подчеркивают, что Киев недостаточно преуспел "особенно в плане мобилизации достаточного количества войск".Российская Федерация начала СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Как заявил президент России Владимир Путин, целью спецоперации является "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://1prime.ru/20241224/ukraina-853829387.html

запад

украина

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запад, украина, мнение