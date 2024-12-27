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"Совершенно точно". В США определили дальнейшую судьбу Украины - 27.12.2024, ПРАЙМ
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"Совершенно точно". В США определили дальнейшую судьбу Украины
"Совершенно точно". В США определили дальнейшую судьбу Украины - 27.12.2024, ПРАЙМ
"Совершенно точно". В США определили дальнейшую судьбу Украины
Помощь Соединенных Штатов Украине - деньги на ветер. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Danny Haiphong высказал офицер американской разведке в отставке... | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T19:12+0300
2024-12-27T19:13+0300
спецоперация на украине
помощь украине
сша
скотт риттер
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МОСКВА, 27 дек – ПРАЙМ. Помощь Соединенных Штатов Украине - деньги на ветер. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Danny Haiphong высказал офицер американской разведке в отставке Скотт Риттер.Он выразил уверенность, что Соединенные Штаты не способны укрепить Украину. Соответственно, все действия Белого дома "носят чисто политический характер", ведь Украине "поражения совершенно точно не избежать". Причем избранный президент США Дональд Трамп, по словам Риттера, "не сможет изменить ситуацию" - и за все это ответственен действующий президент Джо Байден.При этом Риттер назвал финансовую помощь Вашингтона Киеву пустой тратой денег американских налогоплательщиков."Будь я на месте избирателей, где-нибудь в Северной Каролине, Теннесси или Джорджии, где жертвам наводнения выплатили по 750 долларов, то пришел бы в ярость", — подчеркнул разведчик.
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помощь украине, сша, скотт риттер
Спецоперация на Украине, помощь Украине, США, Скотт Риттер
19:12 27.12.2024 (обновлено: 19:13 27.12.2024)
 
"Совершенно точно". В США определили дальнейшую судьбу Украины

Риттер: поддержка Украины Вашингтоном - пустая трата денег налогоплательщиков

© fotolia.com / YuI%Флаги США и Украины
%Флаги США и Украины - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2024
© fotolia.com / YuI
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МОСКВА, 27 дек – ПРАЙМ. Помощь Соединенных Штатов Украине - деньги на ветер. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Danny Haiphong высказал офицер американской разведке в отставке Скотт Риттер.
Он выразил уверенность, что Соединенные Штаты не способны укрепить Украину. Соответственно, все действия Белого дома "носят чисто политический характер", ведь Украине "поражения совершенно точно не избежать". Причем избранный президент США Дональд Трамп, по словам Риттера, "не сможет изменить ситуацию" - и за все это ответственен действующий президент Джо Байден.
При этом Риттер назвал финансовую помощь Вашингтона Киеву пустой тратой денег американских налогоплательщиков.
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"Будь я на месте избирателей, где-нибудь в Северной Каролине, Теннесси или Джорджии, где жертвам наводнения выплатили по 750 долларов, то пришел бы в ярость", — подчеркнул разведчик.
 
Спецоперация на Украинепомощь УкраинеСШАСкотт Риттер
 
 
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