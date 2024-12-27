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Белый дом заявил о новой партии военной помощи Украине
Белый дом заявил о новой партии военной помощи Украине - 27.12.2024, ПРАЙМ
Белый дом заявил о новой партии военной помощи Украине
Соединенные Штат в скором времени отправят на Украину новую партию военной помощи, в которую войдут средства противовоздушной обороны. Об этом сообщил на... | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T19:20+0300
2024-12-27T19:20+0300
2024-12-27T19:25+0300
спецоперация на украине
сша
военная помощь украине
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Соединенные Штат в скором времени отправят на Украину новую партию военной помощи, в которую войдут средства противовоздушной обороны. Об этом сообщил на специальном брифинге координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. "В ближайшие несколько дней вы увидите очередной пакет военной помощи США, который будет включать средства ПВО для Украины", - сказал Кирби на специальном брифинге. Российское руководство неоднократно заявляло, что поставки вооружений Киеву тормозят урегулирование, напрямую вовлекая государства-участников НАТО. Как ранее отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров, все грузы, содержащие вооружение для Киева, являются законными целями для ВС РФ,
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сша, военная помощь украине
Спецоперация на Украине, США, военная помощь Украине
Белый дом заявил о новой партии военной помощи Украине
Кирби: США скоро передадут Украине новую военную помощь, включая средства ПВО
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Соединенные Штат в скором времени отправят на Украину новую партию военной помощи, в которую войдут средства противовоздушной обороны. Об этом сообщил на специальном брифинге координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"В ближайшие несколько дней вы увидите очередной пакет военной помощи США, который будет включать средства ПВО для Украины", - сказал Кирби на специальном брифинге.
Япония и Британия предоставили Украине миллиард долларов помощи
Российское руководство неоднократно заявляло, что поставки вооружений Киеву тормозят урегулирование, напрямую вовлекая государства-участников НАТО. Как ранее отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров, все грузы, содержащие вооружение для Киева, являются законными целями для ВС РФ,