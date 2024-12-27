https://1prime.ru/20241227/svo-853915569.html

Белый дом заявил о новой партии военной помощи Украине

Белый дом заявил о новой партии военной помощи Украине - 27.12.2024, ПРАЙМ

Белый дом заявил о новой партии военной помощи Украине

Соединенные Штат в скором времени отправят на Украину новую партию военной помощи, в которую войдут средства противовоздушной обороны. Об этом сообщил на... | 27.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-27T19:20+0300

2024-12-27T19:20+0300

2024-12-27T19:25+0300

спецоперация на украине

сша

военная помощь украине

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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Соединенные Штат в скором времени отправят на Украину новую партию военной помощи, в которую войдут средства противовоздушной обороны. Об этом сообщил на специальном брифинге координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. "В ближайшие несколько дней вы увидите очередной пакет военной помощи США, который будет включать средства ПВО для Украины", - сказал Кирби на специальном брифинге. Российское руководство неоднократно заявляло, что поставки вооружений Киеву тормозят урегулирование, напрямую вовлекая государства-участников НАТО. Как ранее отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров, все грузы, содержащие вооружение для Киева, являются законными целями для ВС РФ,

https://1prime.ru/20241224/ukraina-853829387.html

сша

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сша, военная помощь украине