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Bloomberg опубликовал прогноз властей США по ситуации в Курской области

Bloomberg опубликовал прогноз властей США по ситуации в Курской области - 27.12.2024, ПРАЙМ

Bloomberg опубликовал прогноз властей США по ситуации в Курской области

Вторгшиеся в Курскую область части Вооруженных сил Украины могут потерять удерживаемые позиции только до весны, говорится в публикации информагентства Bloomberg | 27.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-27T21:45+0300

2024-12-27T21:45+0300

2024-12-27T21:53+0300

спецоперация на украине

правительство сша

всу

курская область

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МОСКВА, 27 дек – ПРАЙМ. Вторгшиеся в Курскую область части Вооруженных сил Украины могут потерять удерживаемые позиции только до весны, говорится в публикации информагентства Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве Соединенных Штатов."Украинские войска, скорее всего, смогут удерживать захваченную территорию только до весны, если не начнут отступление", – приводит Bloomberg мнение неназываемого правительственного чиновников.При этом в статье выражается опасение, что вероятное отступление ВСУ в Курской области и продолжающееся продвижение ВС России на других направлениях значительно ослабят позиции Украины на будущих мирных переговорах.

https://1prime.ru/20241221/katastrofa-853772947.html

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правительство сша, всу, курская область