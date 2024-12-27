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Bloomberg опубликовал прогноз властей США по ситуации в Курской области - 27.12.2024, ПРАЙМ
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Bloomberg опубликовал прогноз властей США по ситуации в Курской области
Bloomberg опубликовал прогноз властей США по ситуации в Курской области - 27.12.2024, ПРАЙМ
Bloomberg опубликовал прогноз властей США по ситуации в Курской области
Вторгшиеся в Курскую область части Вооруженных сил Украины могут потерять удерживаемые позиции только до весны, говорится в публикации информагентства Bloomberg | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T21:45+0300
2024-12-27T21:53+0300
спецоперация на украине
правительство сша
всу
курская область
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МОСКВА, 27 дек – ПРАЙМ. Вторгшиеся в Курскую область части Вооруженных сил Украины могут потерять удерживаемые позиции только до весны, говорится в публикации информагентства Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве Соединенных Штатов."Украинские войска, скорее всего, смогут удерживать захваченную территорию только до весны, если не начнут отступление", – приводит Bloomberg мнение неназываемого правительственного чиновников.При этом в статье выражается опасение, что вероятное отступление ВСУ в Курской области и продолжающееся продвижение ВС России на других направлениях значительно ослабят позиции Украины на будущих мирных переговорах.
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правительство сша, всу, курская область
Спецоперация на Украине, правительство США, ВСУ, Курская область
21:45 27.12.2024 (обновлено: 21:53 27.12.2024)
 
Bloomberg опубликовал прогноз властей США по ситуации в Курской области

Bloomberg: власти США считают, что ВСУ скоро выбьют из Курской области

© Фото : Минобороны РФКадр поражения военной техники ВСУ на границе Курской области. Скриншот видео
Кадр поражения военной техники ВСУ на границе Курской области. Скриншот видео - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2024
© Фото : Минобороны РФ
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МОСКВА, 27 дек – ПРАЙМ. Вторгшиеся в Курскую область части Вооруженных сил Украины могут потерять удерживаемые позиции только до весны, говорится в публикации информагентства Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве Соединенных Штатов.
"Украинские войска, скорее всего, смогут удерживать захваченную территорию только до весны, если не начнут отступление", – приводит Bloomberg мнение неназываемого правительственного чиновников.
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2024
"Большая катастрофа": на Западе оценили положение ВСУ в Курской области
21 декабря, 23:45
При этом в статье выражается опасение, что вероятное отступление ВСУ в Курской области и продолжающееся продвижение ВС России на других направлениях значительно ослабят позиции Украины на будущих мирных переговорах.
 
Спецоперация на Украинеправительство СШАВСУКурская область
 
 
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