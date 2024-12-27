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Т-Банк намерен открыть два филиала в Китае - 27.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241227/t-bank-853909541.html
Т-Банк намерен открыть два филиала в Китае
Т-Банк намерен открыть два филиала в Китае - 27.12.2024, ПРАЙМ
Т-Банк намерен открыть два филиала в Китае
Т-Банк намерен открыть два филиала в Китае - в городах Шанхай и Сиань, следует из сообщения кредитной организации. | 27.12.2024, ПРАЙМ
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2024-12-27T15:56+0300
экономика
россия
китай
т-банк
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Т-Банк намерен открыть два филиала в Китае - в городах Шанхай и Сиань, следует из сообщения кредитной организации. Т-Банк по итогам заседания совета директоров в начале августа сообщал, что рассматривает возможность открытия двух филиалов за рубежом и обратился за разрешением в ЦБ РФ, однако подробности не приводились. Месторасположение филиалов банк раскрыл в пятницу, уточнив сообщение по итогам августовского заседания совета. "О направлении в подразделение Банка России ходатайства о согласовании кандидатуры… на должность управляющего филиалом акционерного общества "ТБанк" в Китайской Народной Республике в г. Шанхай;… О направлении в подразделение Банка России ходатайства о согласовании кандидатуры… на должность управляющего филиалом акционерного общества "ТБанк" в Китайской Народной Республике в г. Сиань", - говорится в откорректированном сообщении. "ТКС Холдинг" (ныне - "Т-Технологии"), объявляя летом о новом этапе развития бренда - переименовании "Тинькофф" в Т-Банк, заявлял о намерении масштабировать бизнес на международные рынки, в отношении которых у банка остаются большие амбиции.
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россия, китай, т-банк
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, Т-Банк
15:56 27.12.2024
 
Т-Банк намерен открыть два филиала в Китае

Т-Банк намерен открыть два филиала в Шанхае и Сиане

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкТ-банк
Т-банк - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Т-Банк намерен открыть два филиала в Китае - в городах Шанхай и Сиань, следует из сообщения кредитной организации.
Т-Банк по итогам заседания совета директоров в начале августа сообщал, что рассматривает возможность открытия двух филиалов за рубежом и обратился за разрешением в ЦБ РФ, однако подробности не приводились. Месторасположение филиалов банк раскрыл в пятницу, уточнив сообщение по итогам августовского заседания совета.
"О направлении в подразделение Банка России ходатайства о согласовании кандидатуры… на должность управляющего филиалом акционерного общества "ТБанк" в Китайской Народной Республике в г. Шанхай;… О направлении в подразделение Банка России ходатайства о согласовании кандидатуры… на должность управляющего филиалом акционерного общества "ТБанк" в Китайской Народной Республике в г. Сиань", - говорится в откорректированном сообщении.
"ТКС Холдинг" (ныне - "Т-Технологии"), объявляя летом о новом этапе развития бренда - переименовании "Тинькофф" в Т-Банк, заявлял о намерении масштабировать бизнес на международные рынки, в отношении которых у банка остаются большие амбиции.
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