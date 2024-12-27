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Россиянам рассказали о "горящих" турах за рубеж в новогодние праздники

Россиянам рассказали о "горящих" турах за рубеж в новогодние праздники - 27.12.2024, ПРАЙМ

Россиянам рассказали о "горящих" турах за рубеж в новогодние праздники

Россиянам доступны "горящие" туры в новогодние каникулы по нескольким направлениям, в том числе в Египет, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты, но их совсем... | 27.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-27T16:38+0300

2024-12-27T16:38+0300

2024-12-27T16:38+0300

россия

атор

туризм

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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Россиянам доступны "горящие" туры в новогодние каникулы по нескольким направлениям, в том числе в Египет, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты, но их совсем немного, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). В апреле 2023 года исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе сообщала, что у российских туроператоров впервые за три года, после начала ковида, начали появляться горящие предложения. Тогда они касались поездок в период майских праздников в Турцию. Однако Ломидзе уточняла, что отрасль не прогнозирует увеличения доли горящих предложений и их появления на других направлениях. "Горящие" туры на новогодние каникулы существуют. И даже по нескольким направлениям. Но их совсем немного", - сообщила ассоциация и рассказала о предложениях по конкретным странам с ценами на пакетные туры на двоих. В частности, в АТОР насчитали около двух десятков "горящих" туров в Египет с началом 3-4 января (и даже 2 января), преимущественно на 12 ночей. Например, за 220-235 тысяч рублей можно улететь в Шарм-эш-Шейх на 12 ночей в пятизвездочные отели, а в Хургаду в новогодний отпуск на 12 ночей можно отправиться от 206 тысяч рублей в отели "пять звезд". В ОАЭ горящих туров, как указывают в ассоциации, "заметно меньше". В Шардже можно отдохнуть за 123 тысячи рублей в трехзвездочной гостинице, а в Фуджейре за 158 тысяч рублей - в пятизвездочном отеле, правда, отдых начнется в самом конце новогодних праздников. А вот "горящие" туры на Мальдивы на новогодние праздники и вовсе - "единичные случаи". Цены могут варьироваться от 350 тысяч и быть выше 700 тысяч рублей. Таиланд предлагает более низкие цены, но все туры в основном начинаются после 8 января, однако есть пару "горящих" путевок в середине праздников на 8-9 ночей. Отели на Пхукете и в Патонге категории "три звезды" и "четыре звезды" предлагают отдых от 292 тысяч до 305 тысяч рублей. А вот предложений улететь в Турцию достаточно много, рассказали в АТОР.

https://1prime.ru/20241121/turizm-852994851.html

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россия, атор, туризм