https://1prime.ru/20241228/avto-853926927.html

Китайские автомобили теряют почти половину стоимости за год, пишет СМИ

Китайские автомобили теряют почти половину стоимости за год, пишет СМИ - 28.12.2024, ПРАЙМ

Китайские автомобили теряют почти половину стоимости за год, пишет СМИ

Китайские автомобили теряют почти 50% первоначальной стоимости через год после покупки, тогда как японские автомобили теряют 15-30%, а немецкие — 18,5-34,5%,... | 28.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-28T13:05+0300

2024-12-28T13:05+0300

2024-12-28T13:05+0300

китайские авто

авто

китай

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МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Китайские автомобили теряют почти 50% первоначальной стоимости через год после покупки, тогда как японские автомобили теряют 15-30%, а немецкие — 18,5-34,5%, пишут "Известия".Как отмечается, высокая разница в стоимости объясняется настороженностью российских покупателей к подержанным машинам из КНР.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramНапример, новый Geely Coolray стоит 3,1 миллиона рублей, а подержанный — 1,7 миллиона рублей. Новый Haval Jolion можно купить за 2,5 миллиона рублей, а бывший в употреблении за 1,5 миллиона рублей. Цена нового Chery Tiggo 4 Pro — 2,5 миллиона рублей, а подержанного — 1,5 миллиона рублей.У европейских и японских автомобилей картина иная. Новый BMW 5 серии стоит 9 миллионов рублей, подержанный — 6 миллионов рублей. Новый Audi A6 можно приобрести за 6,5 миллиона рублей, а с пробегом — за 5,3 миллиона рублей. Новая Toyota Camry предлагается за 5,4 миллиона рублей, а подержанная за 3,5 миллиона рублей.Не сильно падают в цене и подержанные отечественные машины. Новая Lada Vesta Cross: стоит 1,75 миллиона рублей, а подержанная — 1,45 миллиона рублей. Новый "Москвич 6" стоит 2,3 миллиона рублей, бывший в употреблении — 1,7 миллиона рублей.К факторам, влияющие на стоимость, относят популярность автомобиля, а также количество предложений от дилеров и частных продавцов.По мнению специалистов, в 2025 году ожидается снижение потери стоимости китайских автомобилей до 25-30%.Оптимальный вариант для тех, кто хочет иметь автомобили такого класса, — покупка новой машины у официального дилера.

https://1prime.ru/20241226/avto-853882054.html

китай

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