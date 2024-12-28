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В России рекордно подешевели четыре отечественных автомобиля - 28.12.2024, ПРАЙМ
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В России рекордно подешевели четыре отечественных автомобиля
В России рекордно подешевели четыре отечественных автомобиля - 28.12.2024, ПРАЙМ
В России рекордно подешевели четыре отечественных автомобиля
Отечественный бренд Evolute к концу текущего месяца вновь увеличил размер прямых скидок на все свои модели, кроме гибридного кроссовера i-Space, сообщило... | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T14:36+0300
2024-12-28T14:36+0300
экономика
авто
evolute
evolute i-joy
evolute i-pro
электромобили
цены на легковые автомобили
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Отечественный бренд Evolute к концу текущего месяца вновь увеличил размер прямых скидок на все свои модели, кроме гибридного кроссовера i-Space, сообщило издание "Автоновости дня" со ссылкой на данные регулярного мониторинга прайс-листов марки.Отмечается, что снижение цен составило от 2,9% до 14,5% (от 75 тыс. руб. до 540 тыс. руб.). Так, дисконт на электрический седан Evolute i-Pro увеличился на 75 тысяч рублей (до 375 тыс. руб.). Для электрокроссоверов i-Joy скидка выросла до 1 320 000. рублей (+425 тыс. руб.), для i-Sky — до 1 745 000 рублей (+540 тыс. руб.), на i-Jet — до 1 245 000 рублей (+390 тыс. руб.).Седан Evolute i-Pro является первой моделью марки. Это перелицованная версия китайского Dongfeng Aeolus E70. машина имеет одним 163-сильный электромотор, который позволяет разгоняться до 100 км/ч за 9,5 секунды. Запас хода для Evolute i-Pro дает батарея емкостью кВт·ч. Он достигает 405 километров по циклу NEDC или 250-280 километров в реальных условиях. Кроссовер Evolute i-Joy движется от электрической силовой установки, которая состоит из установленного на передней оси электродвигателя мощностью 163 лошадиных сил (195 Нм), а также от тяговой батареи емкостью 53 кВт·ч. Запас хода у модели достигает 407 километров по циклу NEDC.Evolute i-Sky имеет синхронный электродвигатель мощностью 204 лошадиных силы (340 Нм) и тяговую батарею емкостью 85,9 кВт·ч. Запас хода без подзарядки — 511 километров по циклу WLTP.Evolute i-Jet обладает электрической силовой установкой мощностью 585 лошадиных сили (940 Нм). Запас хода зависит от батареи. Ее емкость объем может составлять 80 кВт·ч и 90 кВт·ч, которой хватает на 483 и 530 километров пути по циклу WLTP соответственно.
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авто, evolute, evolute i-joy, evolute i-pro, электромобили, цены на легковые автомобили
Экономика, Авто, Evolute, Evolute i-JOY, Evolute i-Pro, электромобили, цены на легковые автомобили
14:36 28.12.2024
 
В России рекордно подешевели четыре отечественных автомобиля

"Автоновости дня": электромобили Evolute рекордно подешевели в декабре

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтарт продаж электромобилей Evolute
Старт продаж электромобилей Evolute - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Отечественный бренд Evolute к концу текущего месяца вновь увеличил размер прямых скидок на все свои модели, кроме гибридного кроссовера i-Space, сообщило издание "Автоновости дня" со ссылкой на данные регулярного мониторинга прайс-листов марки.
Отмечается, что снижение цен составило от 2,9% до 14,5% (от 75 тыс. руб. до 540 тыс. руб.). Так, дисконт на электрический седан Evolute i-Pro увеличился на 75 тысяч рублей (до 375 тыс. руб.). Для электрокроссоверов i-Joy скидка выросла до 1 320 000. рублей (+425 тыс. руб.), для i-Sky — до 1 745 000 рублей (+540 тыс. руб.), на i-Jet — до 1 245 000 рублей (+390 тыс. руб.).
Седан Evolute i-Pro является первой моделью марки. Это перелицованная версия китайского Dongfeng Aeolus E70. машина имеет одним 163-сильный электромотор, который позволяет разгоняться до 100 км/ч за 9,5 секунды. Запас хода для Evolute i-Pro дает батарея емкостью кВт·ч. Он достигает 405 километров по циклу NEDC или 250-280 километров в реальных условиях.
Кроссовер Evolute i-Joy движется от электрической силовой установки, которая состоит из установленного на передней оси электродвигателя мощностью 163 лошадиных сил (195 Нм), а также от тяговой батареи емкостью 53 кВт·ч. Запас хода у модели достигает 407 километров по циклу NEDC.
Evolute i-Sky имеет синхронный электродвигатель мощностью 204 лошадиных силы (340 Нм) и тяговую батарею емкостью 85,9 кВт·ч. Запас хода без подзарядки — 511 километров по циклу WLTP.
Evolute i-Jet обладает электрической силовой установкой мощностью 585 лошадиных сили (940 Нм). Запас хода зависит от батареи. Ее емкость объем может составлять 80 кВт·ч и 90 кВт·ч, которой хватает на 483 и 530 километров пути по циклу WLTP соответственно.
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ЭкономикаАвтоEvoluteEvolute i-JOYEvolute i-Proэлектромобилицены на легковые автомобили
 
 
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