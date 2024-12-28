https://1prime.ru/20241228/dollar-853938004.html
Официальный курс доллара вырос за год на 13,37%, сообщил ЦБ
Официальный курс доллара вырос за год на 13,37%, сообщил ЦБ - 28.12.2024, ПРАЙМ
Официальный курс доллара вырос за год на 13,37%, сообщил ЦБ
Официальный курс доллара вырос в России за 2024 год на 11,99 рубля, или на 13,37%, следует из данных ЦБ РФ | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T17:44+0300
2024-12-28T17:44+0300
2024-12-28T17:56+0300
usd/rub - курс доллара к рублю
россия
курсы валют
доллар
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/00/841460025_0:206:3071:1933_1920x0_80_0_0_e2f3b29f18a56249831a02d9e2cf60b6.jpg
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Официальный курс доллара вырос в России за 2024 год на 11,99 рубля, или на 13,37%, следует из данных ЦБ РФЦентробанк установил официальные курсы валют на все новогодние праздники - с 29 декабря по 9 января - на уровне 101,68 рубля за доллар и 106,10 рубля за евро.Таким образом, валюта США подорожала за год на 11,99 рубля, или на 13,37%, а курс евро вырос на 6,91 рубля, или на 6,97%.
https://1prime.ru/20241228/kurs-853937323.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/00/841460025_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_e0a65a87025db6aa7510625db84b9dff.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курсы валют, доллар
USD/RUB - Курс доллара к рублю, РОССИЯ, курсы валют, доллар
Официальный курс доллара вырос за год на 13,37%, сообщил ЦБ
ЦБ: официальный курс доллара вырос за год на 11,99 рубля или на 13,37%
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Официальный курс доллара вырос в России за 2024 год на 11,99 рубля, или на 13,37%, следует из данных ЦБ РФ
Центробанк установил официальные курсы валют на все новогодние праздники - с 29 декабря по 9 января - на уровне 101,68 рубля за доллар и 106,10 рубля за евро.
Таким образом, валюта США подорожала за год на 11,99 рубля, или на 13,37%, а курс евро вырос на 6,91 рубля, или на 6,97%.
ЦБ обозначил официальный курс юаня, доллара и евро с 29 декабря по 9 января