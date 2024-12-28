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Официальный курс доллара вырос за год на 13,37%, сообщил ЦБ - 28.12.2024, ПРАЙМ
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Официальный курс доллара вырос за год на 13,37%, сообщил ЦБ
Официальный курс доллара вырос за год на 13,37%, сообщил ЦБ - 28.12.2024, ПРАЙМ
Официальный курс доллара вырос за год на 13,37%, сообщил ЦБ
Официальный курс доллара вырос в России за 2024 год на 11,99 рубля, или на 13,37%, следует из данных ЦБ РФ | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T17:44+0300
2024-12-28T17:56+0300
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Официальный курс доллара вырос в России за 2024 год на 11,99 рубля, или на 13,37%, следует из данных ЦБ РФЦентробанк установил официальные курсы валют на все новогодние праздники - с 29 декабря по 9 января - на уровне 101,68 рубля за доллар и 106,10 рубля за евро.Таким образом, валюта США подорожала за год на 11,99 рубля, или на 13,37%, а курс евро вырос на 6,91 рубля, или на 6,97%.
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россия, курсы валют, доллар
USD/RUB - Курс доллара к рублю, РОССИЯ, курсы валют, доллар
17:44 28.12.2024 (обновлено: 17:56 28.12.2024)
 
Официальный курс доллара вырос за год на 13,37%, сообщил ЦБ

ЦБ: официальный курс доллара вырос за год на 11,99 рубля или на 13,37%

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Официальный курс доллара вырос в России за 2024 год на 11,99 рубля, или на 13,37%, следует из данных ЦБ РФ
Центробанк установил официальные курсы валют на все новогодние праздники - с 29 декабря по 9 января - на уровне 101,68 рубля за доллар и 106,10 рубля за евро.
Таким образом, валюта США подорожала за год на 11,99 рубля, или на 13,37%, а курс евро вырос на 6,91 рубля, или на 6,97%.
Денежные купюры евро и долларов США - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2024
ЦБ обозначил официальный курс юаня, доллара и евро с 29 декабря по 9 января
17:32
 
USD/RUB - Курс доллара к рублюРОССИЯкурсы валютдоллар
 
 
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