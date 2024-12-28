https://1prime.ru/20241228/dollar-853938004.html

Официальный курс доллара вырос за год на 13,37%, сообщил ЦБ

Официальный курс доллара вырос за год на 13,37%, сообщил ЦБ - 28.12.2024, ПРАЙМ

Официальный курс доллара вырос за год на 13,37%, сообщил ЦБ

Официальный курс доллара вырос в России за 2024 год на 11,99 рубля, или на 13,37%, следует из данных ЦБ РФ | 28.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-28T17:44+0300

2024-12-28T17:44+0300

2024-12-28T17:56+0300

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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Официальный курс доллара вырос в России за 2024 год на 11,99 рубля, или на 13,37%, следует из данных ЦБ РФЦентробанк установил официальные курсы валют на все новогодние праздники - с 29 декабря по 9 января - на уровне 101,68 рубля за доллар и 106,10 рубля за евро.Таким образом, валюта США подорожала за год на 11,99 рубля, или на 13,37%, а курс евро вырос на 6,91 рубля, или на 6,97%.

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