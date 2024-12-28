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"Теряют позиции". В США бьют тревогу из-за провала ВСУ в Курской области - 28.12.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Теряют позиции". В США бьют тревогу из-за провала ВСУ в Курской области
"Теряют позиции". В США бьют тревогу из-за провала ВСУ в Курской области - 28.12.2024, ПРАЙМ
"Теряют позиции". В США бьют тревогу из-за провала ВСУ в Курской области
Украинские и западные чиновники выражают опасения, что ставка Киева на Курскую область может ослабить всю линию фронта, поскольку Украина продолжает терять... | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T09:45+0300
2024-12-28T09:45+0300
спецоперация на украине
запад
всу
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Украинские и западные чиновники выражают опасения, что ставка Киева на Курскую область может ослабить всю линию фронта, поскольку Украина продолжает терять позиции на востоке, передает Associated Press."...Пять украинских и западных чиновников в Киеве... заявили, что они опасаются, что ставка на Курск ослабит всю 1000-километровую линию фронта, и Украина теряет драгоценные позиции на востоке", - отмечается в публикации.Ко всему прочему, в рядах ВСУ полагают, что атака на Курскую область привела к появлению еще одной горячей точки. Источники в правительстве США сообщают, что Вооруженные Силы Украины могут потерять контроль над захваченными позициями в ближайшие месяцы, что может ослабить их влияние в будущих мирных переговорах с Россией.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики
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запад
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запад, всу
Спецоперация на Украине, ЗАПАД, ВСУ
09:45 28.12.2024
 
"Теряют позиции". В США бьют тревогу из-за провала ВСУ в Курской области

AP: Запад испугался, что ставкой на Курск Киев ослабил всю линию фронта

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРазведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад"
Разведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск Запад - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Украинские и западные чиновники выражают опасения, что ставка Киева на Курскую область может ослабить всю линию фронта, поскольку Украина продолжает терять позиции на востоке, передает Associated Press.
"...Пять украинских и западных чиновников в Киеве... заявили, что они опасаются, что ставка на Курск ослабит всю 1000-километровую линию фронта, и Украина теряет драгоценные позиции на востоке", - отмечается в публикации.
Ко всему прочему, в рядах ВСУ полагают, что атака на Курскую область привела к появлению еще одной горячей точки. Источники в правительстве США сообщают, что Вооруженные Силы Украины могут потерять контроль над захваченными позициями в ближайшие месяцы, что может ослабить их влияние в будущих мирных переговорах с Россией.
В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики
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