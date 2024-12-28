https://1prime.ru/20241228/front-853921142.html

"Теряют позиции". В США бьют тревогу из-за провала ВСУ в Курской области

"Теряют позиции". В США бьют тревогу из-за провала ВСУ в Курской области - 28.12.2024, ПРАЙМ

"Теряют позиции". В США бьют тревогу из-за провала ВСУ в Курской области

Украинские и западные чиновники выражают опасения, что ставка Киева на Курскую область может ослабить всю линию фронта, поскольку Украина продолжает терять... | 28.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-28T09:45+0300

2024-12-28T09:45+0300

2024-12-28T09:45+0300

спецоперация на украине

запад

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/05/852612848_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_83ce7e4f71353cc52567619c5eef5df5.jpg

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Украинские и западные чиновники выражают опасения, что ставка Киева на Курскую область может ослабить всю линию фронта, поскольку Украина продолжает терять позиции на востоке, передает Associated Press."...Пять украинских и западных чиновников в Киеве... заявили, что они опасаются, что ставка на Курск ослабит всю 1000-километровую линию фронта, и Украина теряет драгоценные позиции на востоке", - отмечается в публикации.Ко всему прочему, в рядах ВСУ полагают, что атака на Курскую область привела к появлению еще одной горячей точки. Источники в правительстве США сообщают, что Вооруженные Силы Украины могут потерять контроль над захваченными позициями в ближайшие месяцы, что может ослабить их влияние в будущих мирных переговорах с Россией.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики

https://1prime.ru/20241227/merkuris-853912169.html

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

запад, всу