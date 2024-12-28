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ФСБ предотвратила теракт против сотрудника Минобороны и блогера
ФСБ предотвратила теракт против сотрудника Минобороны и блогера - 28.12.2024, ПРАЙМ
ФСБ предотвратила теракт против сотрудника Минобороны и блогера
ФСБ сообщила о предотвращении планировавшихся украинскими спецслужбами терактов против высокопоставленного сотрудника Министерства обороны России и военного... | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T08:53+0300
2024-12-28T08:53+0300
2024-12-28T08:53+0300
спецоперация на украине
фсб
украина
терроризм
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МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. ФСБ сообщила о предотвращении планировавшихся украинскими спецслужбами терактов против высокопоставленного сотрудника Министерства обороны России и военного блогера, освещающего ход специальной военной операции.Задержан гражданин России, которого курировал сотрудник спецслужб Украины.
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фсб, украина, терроризм
Спецоперация на Украине, ФСБ, УКРАИНА, терроризм
ФСБ предотвратила теракт против сотрудника Минобороны и блогера
ФСБ предотвратило теракт против руководящего сотрудника Минобороны и военного блогера
МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. ФСБ сообщила о предотвращении планировавшихся украинскими спецслужбами терактов против высокопоставленного сотрудника Министерства обороны России и военного блогера, освещающего ход специальной военной операции.
Задержан гражданин России, которого курировал сотрудник спецслужб Украины.