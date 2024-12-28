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Глава РСПП рассказал о доходах от высокой ключевой ставки ЦБ - 28.12.2024, ПРАЙМ
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Глава РСПП рассказал о доходах от высокой ключевой ставки ЦБ
Глава РСПП рассказал о доходах от высокой ключевой ставки ЦБ - 28.12.2024, ПРАЙМ
Глава РСПП рассказал о доходах от высокой ключевой ставки ЦБ
Все больше инвесторов в России сейчас зарабатывают на высокой ключевой ставке ЦБ, просто держа средства на депозитах и получая от этого доход, рассказал в... | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T00:34+0300
2024-12-28T00:34+0300
финансы
экономика
банки
москва
александр шохин
рспп
центральные банки
центральный банк
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Все больше инвесторов в России сейчас зарабатывают на высокой ключевой ставке ЦБ, просто держа средства на депозитах и получая от этого доход, рассказал в интервью РИА Новости глава РСПП Александр Шохин. "Нам Центральный банк все время говорил: используйте рынок капитала, приглашайте акционеров в капитал либо через публичные размещения, либо через частные продажи акций, частные размещения, облигационные займы и так далее. Но при том, что на депозитах сейчас можно получать доходность в 24% - все больше бывших инвесторов превращаются в рантье, поскольку привлечь нового инвестора и акционера, при том, что большинство видов деятельности не приносит маржинальности и рентабельности выше 15% - трудно", - рассказал Шохин. Он добавил, что "только отдельные отрасли могут конкурировать с этой депозитной ставкой". По его мнению, "это не должно продолжаться долго - мы должны выйти на нормальный баланс между использованием долговых инструментов и инструментов капитала". "Я думаю, что в следующем году, когда начнется, я верю, снижение ключевой ставки, этот баланс будет установлен", - заключил глава РСПП. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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финансы, банки, москва, александр шохин, рспп, центральные банки, центральный банк
Финансы, Экономика, Банки, МОСКВА, Александр Шохин, РСПП, центральные банки, Центральный банк
00:34 28.12.2024
 
Глава РСПП рассказал о доходах от высокой ключевой ставки ЦБ

Глава РСПП Шохин: все больше инвесторов зарабатывают на высокой ключевой ставке ЦБ

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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Все больше инвесторов в России сейчас зарабатывают на высокой ключевой ставке ЦБ, просто держа средства на депозитах и получая от этого доход, рассказал в интервью РИА Новости глава РСПП Александр Шохин.
"Нам Центральный банк все время говорил: используйте рынок капитала, приглашайте акционеров в капитал либо через публичные размещения, либо через частные продажи акций, частные размещения, облигационные займы и так далее. Но при том, что на депозитах сейчас можно получать доходность в 24% - все больше бывших инвесторов превращаются в рантье, поскольку привлечь нового инвестора и акционера, при том, что большинство видов деятельности не приносит маржинальности и рентабельности выше 15% - трудно", - рассказал Шохин.
Он добавил, что "только отдельные отрасли могут конкурировать с этой депозитной ставкой".
По его мнению, "это не должно продолжаться долго - мы должны выйти на нормальный баланс между использованием долговых инструментов и инструментов капитала".
"Я думаю, что в следующем году, когда начнется, я верю, снижение ключевой ставки, этот баланс будет установлен", - заключил глава РСПП.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
 
ЭкономикаФинансыБанкиМОСКВААлександр ШохинРСППцентральные банкиЦентральный банк
 
 
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