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Иран нарастит добычу нефти - 28.12.2024, ПРАЙМ
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Иран нарастит добычу нефти
Иран нарастит добычу нефти - 28.12.2024, ПРАЙМ
Иран нарастит добычу нефти
Иран увеличивает добычу нефти на дополнительные 250 тысяч баррелей в сутки, заявил министр нефти страны Мохсен Пакнежад. | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T15:19+0300
2024-12-28T15:19+0300
энергетика
иран
нефть
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ТЕГЕРАН, 28 дек – ПРАЙМ. Иран увеличивает добычу нефти на дополнительные 250 тысяч баррелей в сутки, заявил министр нефти страны Мохсен Пакнежад. "Согласно плану, одобренному Экономическим советом, было решено увеличить ежедневную добычу нефти еще на 250 тысяч баррелей в день", – приводит слова министра агентство ILNA. В конце ноября исполнительный директор Национальной иранской нефтяной компании (NIOC - ред.) Хамид Бовард заявил, что иранское правительство президента Масуда Пезешкиана за 100 дней своей работы с августа увеличило добычу нефти на 60 тысяч баррелей и газа на 30 миллионов кубометров в сутки. ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На текущий год суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. Ряд стран ОПЕК+ помимо установленных квот для всех участников имеют добровольные сокращения. Ограничения на 1,66 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2025 года, а введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - планируется постепенно отменять с начала следующего года. По данным Блумберга, ОПЕК+ обсуждает возможность еще отложить запланированное на январь увеличение добычи.
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иран, нефть
Энергетика, ИРАН, Нефть
15:19 28.12.2024
 
Иран нарастит добычу нефти

Министр Пакнежад: Иран увеличит добычу нефти на 250 тыс баррелей в сутки

© Unsplash/Robin SommerНефтепереработка
Нефтепереработка
© Unsplash/Robin Sommer
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ТЕГЕРАН, 28 дек – ПРАЙМ. Иран увеличивает добычу нефти на дополнительные 250 тысяч баррелей в сутки, заявил министр нефти страны Мохсен Пакнежад.
"Согласно плану, одобренному Экономическим советом, было решено увеличить ежедневную добычу нефти еще на 250 тысяч баррелей в день", – приводит слова министра агентство ILNA.
В конце ноября исполнительный директор Национальной иранской нефтяной компании (NIOC - ред.) Хамид Бовард заявил, что иранское правительство президента Масуда Пезешкиана за 100 дней своей работы с августа увеличило добычу нефти на 60 тысяч баррелей и газа на 30 миллионов кубометров в сутки.
ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На текущий год суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. Ряд стран ОПЕК+ помимо установленных квот для всех участников имеют добровольные сокращения. Ограничения на 1,66 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2025 года, а введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - планируется постепенно отменять с начала следующего года. По данным Блумберга, ОПЕК+ обсуждает возможность еще отложить запланированное на январь увеличение добычи.
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