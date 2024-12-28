https://1prime.ru/20241228/krossovery-853932082.html

Названы пять самых популярных импортных кроссоверов в России в 2024 году

Названы пять самых популярных импортных кроссоверов в России в 2024 году - 28.12.2024, ПРАЙМ

Названы пять самых популярных импортных кроссоверов в России в 2024 году

Россияне давно начали отдавать приоритет кроссоверам при покупке легковых автомобилей. При этом есть пять явных моделей-лидеров в сегменте SUV, пишет издание... | 28.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-28T15:32+0300

2024-12-28T15:32+0300

2024-12-28T15:32+0300

экономика

авто

китайские авто

спрос на легковые авто

кроссоверы

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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Россияне давно начали отдавать приоритет кроссоверам при покупке легковых автомобилей. При этом есть пять явных моделей-лидеров в сегменте SUV, пишет издание Autonews.Возглавил рейтинг выпускаемый под Тулой Haval Jolion. По данным издания, в 2024 году его покупали 79 135 раз. Рост по сравнению с прошлым годом составил примерно 65%. Стоимость модели составляет от 2 049 000 до 2 849 000 рублей.Второе место занял Chery Tiggo 7 Pro Max. Ее продажи за 11 месяцев 2024 года составили около 60 тысяч штук, что больше по сравнению с аналогичным показателем 2023 года на 65,4%. Цена на модель находится в пределах от 2 780 000 до 3 120 000 рублей за переднеприводный вариант и от 3 070 000 до 3 370 000 рублей — за полноприводный. На третьем месте идет Chery Tiggo 4 Pro. В течение 11 месяцев текущего года было продано 48 024 штук, что на 67% выше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Данную модель можно приобрести по цене от 1 970 000 до 2 455 000 рублей. Четвертую позицию занял Geely Monjaro. За 11 месяцев 2024 года он разошелся по России тиражом в 44 790 штук, что вдвое выше показателя прошлого года. Цена на автомобиль стартует от 4 552 190 рублей. При этом спеццена с учетом выгод позволяет снизить стоимость покупки до 4 102 190 рублей.На пятом месте оказался выпускаемы в калужской области китайский кроссовер Haval M6. Его купили свыше 34 700 раз. Рост продаж составил +409% к 11 месяцам прошлого года году). Стоимость модели начинается от 2 179 000 рублей, но если воспользоваться прямой выгодой от производителя, то она снизится до 1 929 000 рублей.

https://1prime.ru/20241227/avto-853906585.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, китайские авто, спрос на легковые авто, кроссоверы