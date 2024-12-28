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ЦБ обозначил официальный курс юаня, доллара и евро с 29 декабря по 9 января
ЦБ обозначил официальный курс юаня, доллара и евро с 29 декабря по 9 января - 28.12.2024, ПРАЙМ
ЦБ обозначил официальный курс юаня, доллара и евро с 29 декабря по 9 января
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на новогодние каникулы с 29 декабря по 9 января, снизился на 1,62 копейки, до 13,4272 рубля, курс доллара... | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T17:32+0300
2024-12-28T17:32+0300
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на новогодние каникулы с 29 декабря по 9 января, снизился на 1,62 копейки, до 13,4272 рубля, курс доллара вырос на 1,15 рубля, до 101,6797 рубля, а курс евро увеличился на 15,06 копейки, до 106,1028 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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россия, курсы валют, доллар, евро, юань
USD/RUB - Курс доллара к рублю, РОССИЯ, курсы валют, доллар, евро, юань
ЦБ обозначил официальный курс юаня, доллара и евро с 29 декабря по 9 января
ЦБ: курс юаня по 9 декабря — 13,43 руб, доллара — 101,68 руб, евро — 106,1 руб
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на новогодние каникулы с 29 декабря по 9 января, снизился на 1,62 копейки, до 13,4272 рубля, курс доллара вырос на 1,15 рубля, до 101,6797 рубля, а курс евро увеличился на 15,06 копейки, до 106,1028 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.