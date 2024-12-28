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В России выставили на продажу редкий спорткар Mercedes-Benz SL 65 AMG
В России выставили на продажу редкий спорткар Mercedes-Benz SL 65 AMG - 28.12.2024, ПРАЙМ
В России выставили на продажу редкий спорткар Mercedes-Benz SL 65 AMG
В России появился в продаже редкий спорткар Mercedes-Benz SL 65 AMG 2008 года, автомобиль оценивается в 107 миллионов рублей, пишет Autonews. | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T11:50+0300
2024-12-28T11:50+0300
2024-12-28T11:50+0300
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МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. В России появился в продаже редкий спорткар Mercedes-Benz SL 65 AMG 2008 года, автомобиль оценивается в 107 миллионов рублей, пишет Autonews.Машина без пробега, с шестилитровым мотором мощностью 670 лошадиных сил, задним приводом и автоматической коробкой передач.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramBlack Series считается самой мощной версией родстера от Mercedes-Benz. В 2008 году автомобиль использовался как сейфети-кар для "Формулы-1".У этого спорткара разгон до 100 километров в час занимает 3,9 секунды, максимальная скорость — 320 километров в час.Как отмечается, в Россию начали привозить новое поколение Mercedes-Benz SL. При этом стоимость нового SL-Class AMG в кузове R232 существенно меньше, чему у SL 65 AMG 2008 года — она составляет от 15,5 миллиона рублей.
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авто, mercedes-benz
В России выставили на продажу редкий спорткар Mercedes-Benz SL 65 AMG
В России появился в продаже Mercedes-Benz SL 65 AMG 2008 года за 107 млн рублей
МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ.
В России появился в продаже редкий спорткар Mercedes-Benz SL 65 AMG 2008 года, автомобиль оценивается в 107 миллионов рублей, пишет Autonews
.
Машина без пробега, с шестилитровым мотором мощностью 670 лошадиных сил, задним приводом и автоматической коробкой передач.
Black Series считается самой мощной версией родстера от Mercedes-Benz. В 2008 году автомобиль использовался как сейфети-кар для "Формулы-1".
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У этого спорткара разгон до 100 километров в час занимает 3,9 секунды, максимальная скорость — 320 километров в час.
Как отмечается, в Россию начали привозить новое поколение Mercedes-Benz SL. При этом стоимость нового SL-Class AMG в кузове R232 существенно меньше, чему у SL 65 AMG 2008 года — она составляет от 15,5 миллиона рублей.