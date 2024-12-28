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Стало известно, как ФНС будет начислять налог на дорогие авто в 2025 году

Стало известно, как ФНС будет начислять налог на дорогие авто в 2025 году - 28.12.2024, ПРАЙМ

Стало известно, как ФНС будет начислять налог на дорогие авто в 2025 году

Автовладельцы в России в середине следующего года получат извещения о необходимости уплатить транспортный налог за 2024 год до конца 2025 года. При этом за... | 28.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-28T16:43+0300

2024-12-28T16:43+0300

2024-12-28T17:40+0300

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налог на роскошь

транспортный налог

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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Автовладельцы в России в середине следующего года получат извещения о необходимости уплатить транспортный налог за 2024 год до конца 2025 года. При этом за более дорогие модели придется уплатить так называемый налог на роскошь в большем размере. Такие разъяснения получило издание Autonews в ФНС России в ответ на свой запрос. Стало известно, что начисление налога на роскошь теперь будет производиться только на машины стоимостью от десяти миллионов рублей (ранее от трех миллионов рублей). Авторы публикации отметили, что новые расчеты ввели с 2022 года при корректировке условий налогообложения для маши средней ценовой категории. С 2023 года повышенные коэффициенты для авто стоимостью от трех до десяти миллионов рублей начали отменять. Таким образом, налоговый лимит возрос более чем в три раза.По данным издания, налоговые уведомления для физлиц ФНС отправит с использованием коэффициента 3. При этом ведомство установило срок уплаты налога до 2 декабря 2025 года.Также стало известно, что налог на роскошь рассчитывается по формуле, основанной на мощности двигателя, которую ФНС применит сама. При этом налогообложению могут подвергнуться даже автомобили, не включенные в официальный список Минпромторга.

https://1prime.ru/20241227/avto-853912865.html

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