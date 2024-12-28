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Водителям дали совет по оптимальному пробегу при покупке автомобиля - 28.12.2024, ПРАЙМ
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Водителям дали совет по оптимальному пробегу при покупке автомобиля
Водителям дали совет по оптимальному пробегу при покупке автомобиля - 28.12.2024, ПРАЙМ
Водителям дали совет по оптимальному пробегу при покупке автомобиля
Пробег — один из самых важных аспектов при покупке подержанного автомобиля, и специалисты рекомендуют учитывать несколько факторов при выборе машины, пишет... | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T11:42+0300
2024-12-28T11:43+0300
авто
подержанные авто
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МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Пробег — один из самых важных аспектов при покупке подержанного автомобиля, и специалисты рекомендуют учитывать несколько факторов при выборе машины, пишет портал Naavtotrasse.Как отмечается, на популярных платформах можно встретить объявления о продаже трехлетних автомобилей с пробегом 10-15 тысяч километров — это может свидетельствовать о скручивании пробега.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОптимальный пробег для трехлетних автомобилей составляет 50-60 тысяч километров, а для пятилетних автомобилей оптимальный пробег составляет около 100 тысяч километров.Автомобили с пробегом более 150 тысяч километров, скорее всего, часто использовались в такси или для коммерческих нужд.Признаки износа включают потертости на рулевом колесе и обивке сидений, стертые надписи на кнопках и царапины около дверных ручек. Дефекты лакокрасочного покрытия и повышенный износ тормозных дисков также свидетельствуют об интенсивной эксплуатации.Есть и дополнительные признаки износа. Так, затертое ветровое стекло и люфт дверей при пробеге до 50 тысяч километров могут служить основанием для отказа от покупки.Перед продажей продавцы часто устраняют видимые недостатки. В этой связи рекомендуется провести тщательный осмотр и диагностику с привлечением специалиста.
https://1prime.ru/20241227/avto-853906585.html
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авто, подержанные авто
Авто, подержанные авто
11:42 28.12.2024 (обновлено: 11:43 28.12.2024)
 
Водителям дали совет по оптимальному пробегу при покупке автомобиля

Россиянам посоветовали помнить про оптимальный пробег при покупке авто

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДвижение автомобилей на 27 км МКАД в Москве
Движение автомобилей на 27 км МКАД в Москве - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Пробег — один из самых важных аспектов при покупке подержанного автомобиля, и специалисты рекомендуют учитывать несколько факторов при выборе машины, пишет портал Naavtotrasse.
Как отмечается, на популярных платформах можно встретить объявления о продаже трехлетних автомобилей с пробегом 10-15 тысяч километров — это может свидетельствовать о скручивании пробега.
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Оптимальный пробег для трехлетних автомобилей составляет 50-60 тысяч километров, а для пятилетних автомобилей оптимальный пробег составляет около 100 тысяч километров.
Автосалон - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2024
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Вчера, 15:00
Автомобили с пробегом более 150 тысяч километров, скорее всего, часто использовались в такси или для коммерческих нужд.
Признаки износа включают потертости на рулевом колесе и обивке сидений, стертые надписи на кнопках и царапины около дверных ручек. Дефекты лакокрасочного покрытия и повышенный износ тормозных дисков также свидетельствуют об интенсивной эксплуатации.
Есть и дополнительные признаки износа. Так, затертое ветровое стекло и люфт дверей при пробеге до 50 тысяч километров могут служить основанием для отказа от покупки.
Перед продажей продавцы часто устраняют видимые недостатки. В этой связи рекомендуется провести тщательный осмотр и диагностику с привлечением специалиста.
 
Автоподержанные авто
 
 
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