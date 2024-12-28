https://1prime.ru/20241228/probeg-853924324.html
Водителям дали совет по оптимальному пробегу при покупке автомобиля
Водителям дали совет по оптимальному пробегу при покупке автомобиля - 28.12.2024, ПРАЙМ
Водителям дали совет по оптимальному пробегу при покупке автомобиля
Пробег — один из самых важных аспектов при покупке подержанного автомобиля, и специалисты рекомендуют учитывать несколько факторов при выборе машины, пишет... | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T11:42+0300
2024-12-28T11:42+0300
2024-12-28T11:43+0300
авто
подержанные авто
https://cdnn.1prime.ru/img/83506/65/835066508_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_df7565d973920c3aa4e2978473069d0d.jpg
МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Пробег — один из самых важных аспектов при покупке подержанного автомобиля, и специалисты рекомендуют учитывать несколько факторов при выборе машины, пишет портал Naavtotrasse.Как отмечается, на популярных платформах можно встретить объявления о продаже трехлетних автомобилей с пробегом 10-15 тысяч километров — это может свидетельствовать о скручивании пробега.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОптимальный пробег для трехлетних автомобилей составляет 50-60 тысяч километров, а для пятилетних автомобилей оптимальный пробег составляет около 100 тысяч километров.Автомобили с пробегом более 150 тысяч километров, скорее всего, часто использовались в такси или для коммерческих нужд.Признаки износа включают потертости на рулевом колесе и обивке сидений, стертые надписи на кнопках и царапины около дверных ручек. Дефекты лакокрасочного покрытия и повышенный износ тормозных дисков также свидетельствуют об интенсивной эксплуатации.Есть и дополнительные признаки износа. Так, затертое ветровое стекло и люфт дверей при пробеге до 50 тысяч километров могут служить основанием для отказа от покупки.Перед продажей продавцы часто устраняют видимые недостатки. В этой связи рекомендуется провести тщательный осмотр и диагностику с привлечением специалиста.
https://1prime.ru/20241227/avto-853906585.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83506/65/835066508_2:0:2733:2048_1920x0_80_0_0_fbe2a33cf77b8ed7113840ede73d5b6b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, подержанные авто
Водителям дали совет по оптимальному пробегу при покупке автомобиля
Россиянам посоветовали помнить про оптимальный пробег при покупке авто
МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ.
Пробег — один из самых важных аспектов при покупке подержанного автомобиля, и специалисты рекомендуют учитывать несколько факторов при выборе машины, пишет портал Naavtotrasse
.
Как отмечается, на популярных платформах можно встретить объявления о продаже трехлетних автомобилей с пробегом 10-15 тысяч километров — это может свидетельствовать о скручивании пробега.
Оптимальный пробег для трехлетних автомобилей составляет 50-60 тысяч километров, а для пятилетних автомобилей оптимальный пробег составляет около 100 тысяч километров.
В "Авито Авто" отметили рост спроса на новые автомобили
Автомобили с пробегом более 150 тысяч километров, скорее всего, часто использовались в такси или для коммерческих нужд.
Признаки износа включают потертости на рулевом колесе и обивке сидений, стертые надписи на кнопках и царапины около дверных ручек. Дефекты лакокрасочного покрытия и повышенный износ тормозных дисков также свидетельствуют об интенсивной эксплуатации.
Есть и дополнительные признаки износа. Так, затертое ветровое стекло и люфт дверей при пробеге до 50 тысяч километров могут служить основанием для отказа от покупки.
Перед продажей продавцы часто устраняют видимые недостатки. В этой связи рекомендуется провести тщательный осмотр и диагностику с привлечением специалиста.