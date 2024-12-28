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Россия почти вдвое увеличила экспорт пшеницы в Тунис

Россия почти вдвое увеличила экспорт пшеницы в Тунис - 28.12.2024, ПРАЙМ

Россия почти вдвое увеличила экспорт пшеницы в Тунис

Россия в 2024 году почти вдвое увеличила экспорт пшеницы в Тунис, который на середину декабря превысил 840 тысяч тонн, и заняла лидирующие позиции среди... | 28.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-28T14:29+0300

2024-12-28T14:29+0300

2024-12-28T14:29+0300

россия

тунис

пшеница

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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Россия в 2024 году почти вдвое увеличила экспорт пшеницы в Тунис, который на середину декабря превысил 840 тысяч тонн, и заняла лидирующие позиции среди основных стран-поставщиков; а в прошлом году обогнала Болгарию, Канаду и Францию, заявил РИА Новости директор ФГБУ "Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса" (ЦОК АПК) Руслан Хасанов. "Поставки российской пшеницы в Тунис, которые на середину декабря текущего года уже составляют 842 тысячи тонн, демонстрируют значительный рост по сравнению с предыдущим годом. Увеличение на 86% подчеркивает не только растущий экспортный потенциал России, но и необходимость Туниса в надежных партнерах", - сказал Хасанов. Он отметил, что в 2023 году Тунис импортировал 2 миллиона тонн пшеницы. Основными поставщиками стали РФ – 453 тысячи тонн (22% от общего объема импорта), Болгария – 387 тысяч тонн (18,5%), Канада – 336 тысяч тонн (16%), Украина – 222 тысячи тонн (11%), Франция – 189 тысяч тонн (9%) и Казахстан – 110 тысяч тонн (5%). По его словам, среднегодовой темп роста поставок российской пшеницы в течение последних пяти лет, составивший 61%, также свидетельствует о стратегической важности развития экспорта пшеницы для обеих стран. Кроме того, он рассказал, что в Тунисе наблюдается явный рост потребления хлеба и различных хлебобулочных изделий, что положительно влияет на импорт пшеницы из России. "Таким образом, Россия не только заняла лидирующие позиции в поставках пшеницы в Тунис, но и обеспечила значительные объемы поставок ячменя", - добавил Хасанов. Так, в 2023 году экспорт российского ячменя в африканскую страну составил порядка 1,4 миллиона тонн. Тунис также экспортирует ячмень из Румынии, Франции и Украины. При этом, по данным ЦОК АПК, Россия заняла лидирующие позиции и в этом виде зерновых, обеспечив 28,5% от общего количества поставок.

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россия, тунис, пшеница