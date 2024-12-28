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Рубль снижается против юаня на Мосбирже второй день подряд

Рубль снижается против юаня на Мосбирже второй день подряд - 28.12.2024, ПРАЙМ

Рубль снижается против юаня на Мосбирже второй день подряд

Рубль снижается вторую сессию подряд против юаня в рабочую субботу на Московской бирже в рамках коррекции после шести сессий роста, китайская валюта пыталась... | 28.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-28T17:38+0300

2024-12-28T17:38+0300

2024-12-28T17:39+0300

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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Рубль снижается вторую сессию подряд против юаня в рабочую субботу на Московской бирже в рамках коррекции после шести сессий роста, китайская валюта пыталась закрепляется выше 13,5 рубля, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.27 мск повышался на 17 копеек, до 13,62 рубля. Повышение составило 1,3%. В течение дня юань торгуется в коридоре 13,34-13,64 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 97 миллиардов рублей, что ниже аналогичного показателя предыдущей сессии. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 101,89 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,481 против 7,298 на закрытие пятничных торгов на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 2,5%. РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Рубль в рабочую субботу снижается против юаня на Мосбирже. При этом курс китайской валюты второй день подряд корректируется вверх после шести торговых сессий снижения и закрепляется выше уровня 13,5 рубля. "Рубль в ходе субботних торгов на Мосбирже несет потери к юаню, который превысил уровень 13,5 рубля. Налоговый период декабря остался позади, что лишило рубль локальной поддержки. К тому же впереди январские праздники, перед которыми многие инвесторы увеличивают позиции в валюте, подстраховываясь тем самым от возможных внешнерыночных или геополитических рисков в первые дни года", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". ПРОГНОЗЫ Ориентиры для курса доллара, евро и юаня на завершение текущей сессии: 103–108 рубля, 108–112 рубля и 13,3–13,5 рубля соответственно, прогнозирует Владимир Чернов из Freedom Finance Global. В предстоящем году Банк России не только умеренно нарастит нерегулярные продажи валюты, но и возобновит приостановленные в этом месяце регулярные покупки по бюджетному правилу, отмечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "В результате с 9 января чистые продажи валюты заметно сократятся относительно текущих уровней (с 8,4 миллиарда рублей в сутки до 3,41 миллиарда), что способно в начале года оставить курс выше 13,5 рубля за юань", -добавляет он.

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россия, биржевые торги, мосбиржа, юань