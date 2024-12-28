https://1prime.ru/20241228/rubl-853943493.html

Курс рубля снизился против юаня на Мосбирже вторую сессию подряд

Курс рубля снизился против юаня на Мосбирже вторую сессию подряд - 28.12.2024, ПРАЙМ

Курс рубля снизился против юаня на Мосбирже вторую сессию подряд

Рубль упал вторую сессию подряд против юаня в рабочую субботу на Московской бирже после шести сессий роста, однако китайская валюта упала по итогам недели,... | 28.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-28T21:12+0300

2024-12-28T21:12+0300

2024-12-28T21:12+0300

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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Рубль упал вторую сессию подряд против юаня в рабочую субботу на Московской бирже после шести сессий роста, однако китайская валюта упала по итогам недели, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 22 копейки, до 13,67 рубля. За неделю юань упал на 29 копеек. Диапазон колебаний юаня на неделе составил 13,34-13,96 рубля. Объем торгов с расчетами "завтра" составил в субботу 104,4 миллиарда рублей. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 102,02 рубля. РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Рубль в рабочую субботу снижался против юаня на Мосбирже. При этом курс китайской валюты второй день подряд корректировался вверх после шести торговых сессий снижения, однако по итогам недели все же остался в минусе против российской валюты. "Отчасти на позициях рубля к концу недели сказалось завершение налогового периода – с рынка ушла часть валютного предложения. В то же время впереди январские праздники, перед которыми многие инвесторы предпочитают увеличивать позиции в валюте, подстраховываясь тем самым от возможных внешнерыночных или геополитических рисков в первые дни года", - комментирует Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций". ПРОГНОЗЫ В январе можно ожидать некоторого ослабления рубля, полагает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. В первую очередь на него повлияет возобновление с января Банком России операций в рамках бюджетного правила, что предполагает уменьшение чистых ежедневных продаж валюты регулятором в начале 2025 года с 8,4 миллиарда рублей до 3,4 миллиарда в сутки, считает он. "Сокращение продаж со стороны регулятора достаточно ощутимое. Кроме того, рубль могут придавливать избыточная рублевая ликвидность и тот фактор, что экспортеры возобновят продажи валюты лишь после 9 января. Впрочем, ожидания геополитического позитива отчасти смягчат действие этих факторов, так что оснований юаню уходить выше диапазона 14-14,5 рубля пока не видим", - оценивает Локтюхов. В начале января сойдет на нет эффект декабрьской сезонности, при которой не только растет спрос на иностранные деньги со стороны инвесторов, но и резко увеличиваются расходы потребителей, корпораций и бюджетов всех уровней, рассуждает Буйволов из "БКС Мир инвестиций". "В первые январские торговые дни волатильность может быть минимальной, основные движения на рынке возобновятся по окончании длинных выходных, конечно, если предстоящие праздники обойдутся без форс-мажоров. Прогноз по биржевому курсу юаня до 10 января – 13,2-14,2 рубля, по доллару – 99-104 рубля", - добавляет он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, биржевые торги, мосбиржа, юань