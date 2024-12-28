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"Самолет" продал "Бруснике" жилищный проект на юге Москвы
"Самолет" продал "Бруснике" жилищный проект на юге Москвы - 28.12.2024, ПРАЙМ
"Самолет" продал "Бруснике" жилищный проект на юге Москвы
Девелоперская группа "Самолет" продала компании "Брусника" проект жилого комплекса на 850 тысяч квадратных метров на юге Москвы. | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T18:23+0300
2024-12-28T18:23+0300
2024-12-28T18:23+0300
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Девелоперская группа "Самолет" продала компании "Брусника" проект жилого комплекса на 850 тысяч квадратных метров на юге Москвы. "Самолет" сообщает о закрытии сделки по продаже проекта "Квартал Герцена" (название ЖК по версии "Самолета") в границах МКАД и Лебедянской улицы компании ООО "Брусника. Строительство и девелопмент", - сообщила пресс-служба группы. Стоимость сделки не раскрывается. Как уточняется в сообщении, общая площадь проекта составляет примерно 850 тысяч квадратных метров, из которых 647 тысяч квадратных метров приходится на жилье. Он находится на ранней стадии. Проект кредитует Сбербанк. "Самолет" - крупнейший девелопер жилой недвижимости в России, работает в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, на Дальнем Востоке, а также в других регионах. По оценкам портала "ЕРЗ.РФ", на 1 декабря 2024 года в стройке у группы находилось 5,3 миллиона квадратных метров. Основные акционеры компании - Михаил Кенин и Павел Голубков. "Брусника" - девелопер жилья, основанный в 2004 году и работающий на рынках Свердловской, Тюменской, Новосибирской областей, ХМАО, Москвы и Подмосковья.
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россия, недвижимость, группа самолет, жилищное строительство
Экономика, РОССИЯ, Недвижимость, группа Самолет, жилищное строительство
"Самолет" продал "Бруснике" жилищный проект на юге Москвы
"Самолет" продал "Бруснике" жилищный проект на юге Москвы на 850 тысяч кв метров
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Девелоперская группа "Самолет" продала компании "Брусника" проект жилого комплекса на 850 тысяч квадратных метров на юге Москвы.
"Самолет" сообщает о закрытии сделки по продаже проекта "Квартал Герцена" (название ЖК по версии "Самолета") в границах МКАД и Лебедянской улицы компании ООО "Брусника. Строительство и девелопмент", - сообщила пресс-служба группы.
Стоимость сделки не раскрывается.
Как уточняется в сообщении, общая площадь проекта составляет примерно 850 тысяч квадратных метров, из которых 647 тысяч квадратных метров приходится на жилье. Он находится на ранней стадии. Проект кредитует Сбербанк.
"Самолет" - крупнейший девелопер жилой недвижимости в России, работает в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, на Дальнем Востоке, а также в других регионах. По оценкам портала "ЕРЗ.РФ", на 1 декабря 2024 года в стройке у группы находилось 5,3 миллиона квадратных метров. Основные акционеры компании - Михаил Кенин и Павел Голубков.
"Брусника" - девелопер жилья, основанный в 2004 году и работающий на рынках Свердловской, Тюменской, Новосибирской областей, ХМАО, Москвы и Подмосковья.
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