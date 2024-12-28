Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Самолет" продал "Бруснике" жилищный проект на юге Москвы - 28.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241228/samolet-853939373.html
"Самолет" продал "Бруснике" жилищный проект на юге Москвы
"Самолет" продал "Бруснике" жилищный проект на юге Москвы - 28.12.2024, ПРАЙМ
"Самолет" продал "Бруснике" жилищный проект на юге Москвы
Девелоперская группа "Самолет" продала компании "Брусника" проект жилого комплекса на 850 тысяч квадратных метров на юге Москвы. | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T18:23+0300
2024-12-28T18:23+0300
экономика
россия
недвижимость
группа самолет
жилищное строительство
https://cdnn.1prime.ru/img/84268/64/842686481_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a34b6e6a7bc32b305929e2db10930ecd.jpg
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Девелоперская группа "Самолет" продала компании "Брусника" проект жилого комплекса на 850 тысяч квадратных метров на юге Москвы. "Самолет" сообщает о закрытии сделки по продаже проекта "Квартал Герцена" (название ЖК по версии "Самолета") в границах МКАД и Лебедянской улицы компании ООО "Брусника. Строительство и девелопмент", - сообщила пресс-служба группы. Стоимость сделки не раскрывается. Как уточняется в сообщении, общая площадь проекта составляет примерно 850 тысяч квадратных метров, из которых 647 тысяч квадратных метров приходится на жилье. Он находится на ранней стадии. Проект кредитует Сбербанк. "Самолет" - крупнейший девелопер жилой недвижимости в России, работает в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, на Дальнем Востоке, а также в других регионах. По оценкам портала "ЕРЗ.РФ", на 1 декабря 2024 года в стройке у группы находилось 5,3 миллиона квадратных метров. Основные акционеры компании - Михаил Кенин и Павел Голубков. "Брусника" - девелопер жилья, основанный в 2004 году и работающий на рынках Свердловской, Тюменской, Новосибирской областей, ХМАО, Москвы и Подмосковья.
https://1prime.ru/20241226/psb-853871241.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84268/64/842686481_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_b8bdb14d9ee0b3bd3599bf9abe118443.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, недвижимость, группа самолет, жилищное строительство
Экономика, РОССИЯ, Недвижимость, группа Самолет, жилищное строительство
18:23 28.12.2024
 
"Самолет" продал "Бруснике" жилищный проект на юге Москвы

"Самолет" продал "Бруснике" жилищный проект на юге Москвы на 850 тысяч кв метров

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтроящиеся дома в Москве
Строящиеся дома в Москве - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Девелоперская группа "Самолет" продала компании "Брусника" проект жилого комплекса на 850 тысяч квадратных метров на юге Москвы.
"Самолет" сообщает о закрытии сделки по продаже проекта "Квартал Герцена" (название ЖК по версии "Самолета") в границах МКАД и Лебедянской улицы компании ООО "Брусника. Строительство и девелопмент", - сообщила пресс-служба группы.
Стоимость сделки не раскрывается.
Как уточняется в сообщении, общая площадь проекта составляет примерно 850 тысяч квадратных метров, из которых 647 тысяч квадратных метров приходится на жилье. Он находится на ранней стадии. Проект кредитует Сбербанк.
"Самолет" - крупнейший девелопер жилой недвижимости в России, работает в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, на Дальнем Востоке, а также в других регионах. По оценкам портала "ЕРЗ.РФ", на 1 декабря 2024 года в стройке у группы находилось 5,3 миллиона квадратных метров. Основные акционеры компании - Михаил Кенин и Павел Голубков.
"Брусника" - девелопер жилья, основанный в 2004 году и работающий на рынках Свердловской, Тюменской, Новосибирской областей, ХМАО, Москвы и Подмосковья.
Доверительное управление - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2024
Выдачи ипотеки в России по итогам 2024 года могут упасть на 40 процентов
26 декабря, 08:53
 
ЭкономикаРОССИЯНедвижимостьгруппа Самолетжилищное строительство
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала