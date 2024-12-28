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"Самолет" продал "Бруснике" жилищный проект на юге Москвы

"Самолет" продал "Бруснике" жилищный проект на юге Москвы - 28.12.2024, ПРАЙМ

"Самолет" продал "Бруснике" жилищный проект на юге Москвы

Девелоперская группа "Самолет" продала компании "Брусника" проект жилого комплекса на 850 тысяч квадратных метров на юге Москвы. | 28.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-28T18:23+0300

2024-12-28T18:23+0300

2024-12-28T18:23+0300

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группа самолет

жилищное строительство

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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Девелоперская группа "Самолет" продала компании "Брусника" проект жилого комплекса на 850 тысяч квадратных метров на юге Москвы. "Самолет" сообщает о закрытии сделки по продаже проекта "Квартал Герцена" (название ЖК по версии "Самолета") в границах МКАД и Лебедянской улицы компании ООО "Брусника. Строительство и девелопмент", - сообщила пресс-служба группы. Стоимость сделки не раскрывается. Как уточняется в сообщении, общая площадь проекта составляет примерно 850 тысяч квадратных метров, из которых 647 тысяч квадратных метров приходится на жилье. Он находится на ранней стадии. Проект кредитует Сбербанк. "Самолет" - крупнейший девелопер жилой недвижимости в России, работает в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, на Дальнем Востоке, а также в других регионах. По оценкам портала "ЕРЗ.РФ", на 1 декабря 2024 года в стройке у группы находилось 5,3 миллиона квадратных метров. Основные акционеры компании - Михаил Кенин и Павел Голубков. "Брусника" - девелопер жилья, основанный в 2004 году и работающий на рынках Свердловской, Тюменской, Новосибирской областей, ХМАО, Москвы и Подмосковья.

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россия, недвижимость, группа самолет, жилищное строительство