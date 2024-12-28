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Трамп призвал суд отсрочить введение запрета на TikTok
Трамп призвал суд отсрочить введение запрета на TikTok - 28.12.2024, ПРАЙМ
Трамп призвал суд отсрочить введение запрета на TikTok
Выигравший выборы президента США Дональд Трамп призвал верховный суд отсрочить введение в действие запрета на китайскую соцсеть TikTok, чтобы он успел разрешить | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T02:37+0300
2024-12-28T02:37+0300
2024-12-28T02:37+0300
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ВАШИНГТОН, 28 дек - ПРАЙМ. Выигравший выборы президента США Дональд Трамп призвал верховный суд отсрочить введение в действие запрета на китайскую соцсеть TikTok, чтобы он успел разрешить спор уже после своего вступления в должность, следует из ходатайства, которое есть в распоряжении РИА Новости.
В апреле действующий президент США Джо Байден подписал закон, предписывающий переход соцсети TikTok под управление американской компании под угрозой запрета работы на территории Штатов. Мера может вступить в действие уже 19 января 2025 года, в то время как Трамп официально вступает в должность на один день позже. По сообщениям СМИ, Трамп на прошлой неделе встретился с генеральным директором TikTok Шоу Цзы.
"Президент Трамп не занимает никакой позиции по существу спора. Вместо этого он призывает суд отсрочить дату вступления закона в силу, чтобы позволить его новой администрации добиться такого решения, которое позволило бы предотвратить запрет TikTok по всей стране, тем самым соблюсти права десятков миллионов американцев, предусмотренные Первой поправкой, а также решив проблемы национальной безопасности", - говорится в ходатайстве.
В ходатайстве Трамп отметил, что он использует TikTok, где у него почти 15 миллионов подписчиков, для общения со своими избирателями, поэтому он считает эту платформу "уникальным медиа для свободы выражения мнений, включая основные политические высказывания". Он обратил внимание, что вице-президент Камала Харрис, несмотря на запрет, инициированный ее администрацией, использовала эту соцсеть в своей предвыборной кампании.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны властей США, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Компания TikTok неоднократно выражала несогласие с этими опасениями. На территории США у TikTok около 170 миллионов пользователей.
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технологии, мировая экономика, сша, дональд трамп, джо байден, tiktok, bytedance
Технологии, Экономика, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Джо Байден, TikTok, ByteDance
Трамп призвал суд отсрочить введение запрета на TikTok
Трамп призвал суд отсрочить введение в действие запрета на TikTok
ВАШИНГТОН, 28 дек - ПРАЙМ. Выигравший выборы президента США Дональд Трамп призвал верховный суд отсрочить введение в действие запрета на китайскую соцсеть TikTok, чтобы он успел разрешить спор уже после своего вступления в должность, следует из ходатайства, которое есть в распоряжении РИА Новости.
В апреле действующий президент США Джо Байден подписал закон, предписывающий переход соцсети TikTok под управление американской компании под угрозой запрета работы на территории Штатов. Мера может вступить в действие уже 19 января 2025 года, в то время как Трамп официально вступает в должность на один день позже. По сообщениям СМИ, Трамп на прошлой неделе встретился с генеральным директором TikTok Шоу Цзы.
"Президент Трамп не занимает никакой позиции по существу спора. Вместо этого он призывает суд отсрочить дату вступления закона в силу, чтобы позволить его новой администрации добиться такого решения, которое позволило бы предотвратить запрет TikTok по всей стране, тем самым соблюсти права десятков миллионов американцев, предусмотренные Первой поправкой, а также решив проблемы национальной безопасности", - говорится в ходатайстве.
В ходатайстве Трамп отметил, что он использует TikTok, где у него почти 15 миллионов подписчиков, для общения со своими избирателями, поэтому он считает эту платформу "уникальным медиа для свободы выражения мнений, включая основные политические высказывания". Он обратил внимание, что вице-президент Камала Харрис, несмотря на запрет, инициированный ее администрацией, использовала эту соцсеть в своей предвыборной кампании.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны властей США, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Компания TikTok неоднократно выражала несогласие с этими опасениями. На территории США у TikTok около 170 миллионов пользователей.