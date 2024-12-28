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В Москве призвали автомобилистов быть предельно внимательными на дороге
В Москве призвали автомобилистов быть предельно внимательными на дороге - 28.12.2024, ПРАЙМ
В Москве призвали автомобилистов быть предельно внимательными на дороге
Комплекс городского хозяйства призвал водителей в Москве быть предельно внимательными на дороге в ближайшие часы и до утра воскресенья из-за прогнозируемого... | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T20:27+0300
2024-12-28T20:27+0300
2024-12-28T20:27+0300
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туман
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Комплекс городского хозяйства призвал водителей в Москве быть предельно внимательными на дороге в ближайшие часы и до утра воскресенья из-за прогнозируемого тумана. Отмечается, что в ближайшие часы и до 6.00 29 декабря местами в городе ожидается туман с видимостью 200-700 метров. "Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", — сказано в сообщении в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
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россия, москва, движение авторанспорта, туман
РОССИЯ, МОСКВА, движение авторанспорта, туман
В Москве призвали автомобилистов быть предельно внимательными на дороге
В Москве призвали водителей быть предельно внимательными на дороге из-за тумана
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Комплекс городского хозяйства призвал водителей в Москве быть предельно внимательными на дороге в ближайшие часы и до утра воскресенья из-за прогнозируемого тумана.
Отмечается, что в ближайшие часы и до 6.00 29 декабря местами в городе ожидается туман с видимостью 200-700 метров.
"Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", — сказано в сообщении в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
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