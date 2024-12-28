https://1prime.ru/20241228/tuman-853943062.html

В Москве призвали автомобилистов быть предельно внимательными на дороге

В Москве призвали автомобилистов быть предельно внимательными на дороге - 28.12.2024, ПРАЙМ

В Москве призвали автомобилистов быть предельно внимательными на дороге

Комплекс городского хозяйства призвал водителей в Москве быть предельно внимательными на дороге в ближайшие часы и до утра воскресенья из-за прогнозируемого... | 28.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-28T20:27+0300

2024-12-28T20:27+0300

2024-12-28T20:27+0300

россия

москва

движение авторанспорта

туман

https://cdnn.1prime.ru/img/83564/33/835643345_0:115:3232:1933_1920x0_80_0_0_8bb5a319ae87228d31766df8da1446e0.jpg

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Комплекс городского хозяйства призвал водителей в Москве быть предельно внимательными на дороге в ближайшие часы и до утра воскресенья из-за прогнозируемого тумана. Отмечается, что в ближайшие часы и до 6.00 29 декабря местами в городе ожидается туман с видимостью 200-700 метров. "Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", — сказано в сообщении в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.

https://1prime.ru/20241228/propusk-853940680.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, москва, движение авторанспорта, туман