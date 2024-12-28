https://1prime.ru/20241228/ukraina-853929938.html

Судьбу Украины решат Россия и США. Европа будет только наблюдать

Судьбу Украины решат Россия и США. Европа будет только наблюдать - 28.12.2024, ПРАЙМ

Судьбу Украины решат Россия и США. Европа будет только наблюдать

Решение о прекращении огня на Украине будет приниматься Россией и США, при этом европейцы могут только наблюдать за процессом, пишет немецкое издание Berliner... | 28.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-28T14:20+0300

2024-12-28T14:20+0300

2024-12-28T14:20+0300

спецоперация на украине

украина

сша

россия

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg

МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Решение о прекращении огня на Украине будет приниматься Россией и США, при этом европейцы могут только наблюдать за процессом, пишет немецкое издание Berliner Zeitung.Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми и глава дипломатии ЕС Кая Каллас не видят смысла в переговорах. По мнению Лэмми, президент России Владимир Путин не готов к диалогу из-за его действий.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramМинистр обороны Великобритании Джон Хили предложил отправить британских солдат на Украину, но Кремль пригрозил ударом. Наличие на Украине западных войск неприемлемо для Москвы.По мнению автора, военные успехи ВСУ в ближайшие месяцы маловероятны — Украина продолжает терять территории, а армия вообще может развалиться. При этом европейские бюджеты могут не выдержать поддержки Киева.Что касается России, то ее руководство, как утверждается, опасается роста инфляции и медленного военного прогресса, а большинство россиян выступают за компромиссный мир.В публикации говорится, что Путин готов встретиться с избранным президентом США Дональдом Трампом, но это может быть опасно — Трамп может пойти на уступки, но при этом Россия не пойдет на компромисс по важным второстепенным вопросам.При этом критические вопросы, как уверен автор, будут обсуждаться между Россией и США. Договоренности же должны быть ратифицированы украинским парламентом. Только после достижения соглашения станет ясно, насколько устойчивым будет прекращение огня, подчеркивается в статье.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20241228/peskov-853926622.html

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, сша, россия, ес