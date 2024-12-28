https://1prime.ru/20241228/ukraina-853929938.html
Судьбу Украины решат Россия и США. Европа будет только наблюдать
Судьбу Украины решат Россия и США. Европа будет только наблюдать - 28.12.2024, ПРАЙМ
Судьбу Украины решат Россия и США. Европа будет только наблюдать
Решение о прекращении огня на Украине будет приниматься Россией и США, при этом европейцы могут только наблюдать за процессом, пишет немецкое издание Berliner... | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T14:20+0300
2024-12-28T14:20+0300
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МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Решение о прекращении огня на Украине будет приниматься Россией и США, при этом европейцы могут только наблюдать за процессом, пишет немецкое издание Berliner Zeitung.Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми и глава дипломатии ЕС Кая Каллас не видят смысла в переговорах. По мнению Лэмми, президент России Владимир Путин не готов к диалогу из-за его действий.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramМинистр обороны Великобритании Джон Хили предложил отправить британских солдат на Украину, но Кремль пригрозил ударом. Наличие на Украине западных войск неприемлемо для Москвы.По мнению автора, военные успехи ВСУ в ближайшие месяцы маловероятны — Украина продолжает терять территории, а армия вообще может развалиться. При этом европейские бюджеты могут не выдержать поддержки Киева.Что касается России, то ее руководство, как утверждается, опасается роста инфляции и медленного военного прогресса, а большинство россиян выступают за компромиссный мир.В публикации говорится, что Путин готов встретиться с избранным президентом США Дональдом Трампом, но это может быть опасно — Трамп может пойти на уступки, но при этом Россия не пойдет на компромисс по важным второстепенным вопросам.При этом критические вопросы, как уверен автор, будут обсуждаться между Россией и США. Договоренности же должны быть ратифицированы украинским парламентом. Только после достижения соглашения станет ясно, насколько устойчивым будет прекращение огня, подчеркивается в статье.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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украина, сша, россия, ес
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, РОССИЯ, ЕС
Судьбу Украины решат Россия и США. Европа будет только наблюдать
BZ: мирные переговоры по Украине будут проводить Россия с США
МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ.
Решение о прекращении огня на Украине будет приниматься Россией и США, при этом европейцы могут только наблюдать за процессом, пишет немецкое издание Berliner Zeitung
.
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми и глава дипломатии ЕС Кая Каллас не видят смысла в переговорах. По мнению Лэмми, президент России Владимир Путин не готов к диалогу из-за его действий.
Министр обороны Великобритании Джон Хили предложил отправить британских солдат на Украину, но Кремль пригрозил ударом. Наличие на Украине западных войск неприемлемо для Москвы.
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По мнению автора, военные успехи ВСУ в ближайшие месяцы маловероятны — Украина продолжает терять территории, а армия вообще может развалиться. При этом европейские бюджеты могут не выдержать поддержки Киева.
Что касается России, то ее руководство, как утверждается, опасается роста инфляции и медленного военного прогресса, а большинство россиян выступают за компромиссный мир.
В публикации говорится, что Путин готов встретиться с избранным президентом США Дональдом Трампом, но это может быть опасно — Трамп может пойти на уступки, но при этом Россия не пойдет на компромисс по важным второстепенным вопросам.
При этом критические вопросы, как уверен автор, будут обсуждаться между Россией и США. Договоренности же должны быть ратифицированы украинским парламентом. Только после достижения соглашения станет ясно, насколько устойчивым будет прекращение огня, подчеркивается в статье.